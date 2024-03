Mayos de Navojoa hace sorpresivo movimiento

Los Mayos de Navojoa levantaron ámpula con el movimiento de jugadores que realizaron con los Charros de Jalisco, un cuatro por tres importante para ambos equipos. Los de la "Perla del Mayo" enviaron a Jalisco al serpentinero zurdo Antonio Garzón y al derecho Luis Payán, además del magnífico jardinero y bateador Tirso Ornelas. Por su parte, los tapatíos se desprendieron de cuatro elementos, como son el infield Missael Rivera, el outfield Agustín Ruiz, así como de los pitchers Esteban Bloch y Erick Preciado... Rivera es un jugador de cuadro muy valioso que, seguramente, será el titular de la tercera base de los Mayos. Como se puede observar, Navojoa, al igual que otros equipos de la LMP, se están preparando a conciencia, porque quieren el campeonato, pues ya van para más de 20 años que la afición no saborea un galardón y creo que ya es tiempo de que los Mayos conquisten su tercer banderín de su histórica participación en el fuerte beisbol invernal costeño... En la desaparecida Liga de la Costa del Pacífico, los Mayos, a pesar de que siempre armaron equipos muy completos, no pudieron obtener un gallardete en 13 temporadas que duró el fuerte circuito, pues la mayoría de los títulos se los adjudicaron Venados de Mazatlán y Tacuarineros de Culiacán, con Manuel Arroyo (4.5) en el timón, mientras que los del bello puerto, fue Memo Garibay, quien le dio a Mazatlán cuatro cetros, entre ellos, un tricampeonato... El caso es que los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) se están preparando más temprano que nunca, con el objetivo de reforzar las posiciones en donde creen que la campaña pasada fallaron y, por lo tanto, esto ayuda a que el circuito sea más competitivo. Mientras tanto, Yaquis y Mayos ya dieron a conocer los cambios que llevaron a cabo, mientras que Cañeros de Los Mochis está por cerrar también cambios de jugadores con sus vecinos, Algodoneros de Guasave... Todo esto también tiene al tanto a los aficionados, quienes son los que apoyan a sus respectivos equipos, registrando buenas asistencias en los parques, porque se están enterando cómo están conformando a su equipo favorito. Y eso es importantísimo, señal de que están trabajando los dueños de los clubes, con el fin de presentarles a la fanaticada con qué equipo contarán en la próxima temporada, la cual empieza sus actividades en los primeros días de octubre...

En otro orden de ideas, el mejor basquetbol del mundo, la NBA, se encuentra en la recta final de su torneo regular. Los Celtics de Boston se encuentra con gran ventaja en el primer lugar de la Conferencia del Este y se ve más que difícil que los Bucks de Milwaukee los puedan derribar, ya que se encuentran a 8 juegos de distancia, ocupando la segunda posición... Así las cosas, en la Conferencia del Oeste, los Thunder de Oklahoma City, son los líderes con 45-19, mientras que los Bucks de Denver aparecen con 45-20, lo cual que aquí no hay nada para nadie, pues el segundo puesto está a medio juego de los punteros, por lo que nada se puede predecir, ya que el tercero y cuarto sitio, están en la pelea por el lugar de honor... Los Lakers de Los Ángeles están ubicados en estos momentos en el cuadro 7-10, ya que competirán en un torneo clasificatorio al final de la temporada regular. Lakers, ha tenido otra campaña mediocre y si pretenden disputar el título, tendrían que ganar el clasificatorio, como lo hicieron el año pasado. En la NBA, los seis primeros lugares entran directo a la batalla por el campeonato. Es decir, a los playoffs en la Conferencia Oeste, lo mismo que se realiza en la Este. Esa es la razón por lo que se alarga ahora más el circuito... Mientras tanto, los Halcones de casa, ya empezaron a tomar el ritmo deseado, en el fuerte baloncesto CIBACOPA. Se espera que conforme avance la competencia, los Halcones irán mejorando paulatinamente, hasta llegar a los ansiados playoffs. La verdad, que el CIBACOPA está conformado con grandes equipos y con jugadores de primera categoría e incluso algunos equipos como Jalisco, Tijuana, Ciudad de México, Halcones, entre otros, son de los favoritos para acceder a la postemporada. Ahora bien, sobre las nóminas, no es cualquier cosa, pues los directivos hacen un gran esfuerzo por darle a la afición lo que le gusta y con jugadores de gran nivel, por tal razón se espera que la afición obregonense, responda con su asistencia, porque así el jugador se motiva aún más y los Halcones estarán siempre en los primeros lugares de la tabla y asegurando su boleto a los ansiados playoffs... I´ll see you later!