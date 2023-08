Los privilegios

"¡Es que perdiste tus privilegios, por eso críticas al presidente o a la 4T!", es la típica frase de los defensores a ultranza del gobierno actual de México. Te lo dicen con un desprecio como si en verdad les saliera del alma, un alma resentida con la vida y con los que no son iguales ellos.



Pues bien, si el haber nacido en el seno de una familia "normal", con sus fallas y virtudes equilibradas, y que de niño y de joven te ponen atención, te tratan de orientar y te brindan buenos ejemplos, en una familia que hizo todo lo posible para que estudiarás en las mejores escuelas, que te puso tus "estate quieto", que te enseñaron el valor de las cosas y a respetar, que te ayudó a despertar tus habilidades, intereses, gustos o talentos, pues sí, sí tuve y aún tengo ese privilegio, pero más que un privilegio es como se supone que debe de ser tu vida cuando cuentas con unos padres responsables, porque no es que alguien, mucho menos el gobierno, que desde que tengo uso de razón es corrupto y ha dejado mucho que desear, al grado de que siendo el nuestro un país exuberante, con una ubicación geográfica envidiable, cuna de grandes civilizaciones, con tradiciones, artes y cultura, uno de cada dos sea pobre, salir adelante es una verdadera gracia y no obra del gobierno, que mucho ayuda si no estorba y facilita las cosas a las familias, a las empresas y a las instituciones públicas y privadas.

Recuerda que desde que naciste estamos en crisis tras crisis, siempre nuestra moneda devaluándose, enfrentando una vida dura la mayoría que, por cierto, más difícil será entre menos aprendizaje tengas, pero sin olvidar que, con dedicación, empeño y compromiso, se puede lograr estar un poco mejor que solamente subsistiendo.

Pues sí, sí es un privilegio contar con las herramientas para salir adelante, mismo que podrá ser para más mexicanos que no dejen de luchar para superarse en lo económico y en lo social, pero sin esperar migajas o limosnas del gobierno en turno, mismas que utilizan para mantener el poder y así beneficiar, pero en serio, a los suyos a costa de los tuyos.

Educar a nuestros hijos, darles las habilidades para que salgan adelante, incluyendo buenos ejemplos, ser responsables, trabajar duro, ser ciudadanos de bien y pendientes de la administración pública de nuestros bienes y recursos, es responsabilidad de todos, porque solo así podremos todos tener una vida privilegiada sin necesidad de depender del gobierno y a pesar del gobierno. No pidas, ni aceptes limosnas, mejor aprende y exige resultados.