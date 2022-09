Los presupuestos y la costumbre

Y lo que siempre se resalta son los números gruesos que forman parte, principalmente, como los motores de la economía del país en el año que se establece en el documento oficial.

Donde los más que se buscan para saber sus perspectivas de futuro, son el Producto Interno Bruto, Inflación y Tipo de Cambio, como indicadores más importantes en lo que se conoce como Paquete Económico 2023.

Y estos números son los que primero se buscan por parte de los analistas financieros para determinar que no corresponden a la realidad de la economía futura del país, porque la verdad está en otro lado.

Porque difícilmente lo que se dice en el documento entregado por la Secretaría de Hacienda al presidente de la Cámara de Diputados, es la realidad que hoy se vive en el país y en el planeta.

Y esta es la aseveración que se manifiesta de entrada al darse a conocer la síntesis presupuestal de lo que será la vida económica y social del país, porque lo que se dice no será lo que se indica.

Pero independientemente del color que este en Palacio Nacional, esa ha sido una práctica que se hace de forma continua, porque nunca se ha pensado que la razón le asiste al responsable en turno de Hacienda.

Siempre la razón de los números se dice que está afuera de los gobiernos, aunque muchas de las veces no sea así y el tiempo ha demostrado que existen diferencias de resultados al cierre del ejercicio.

Pero no debe de ser motivo de preocupación que existan estas controversias en los presupuestos, porque son eso, presupuestos, y pueden ser modificables como siempre ha ocurrido y que a veces ya no se dice.

Lo que debe ser importante en este caso en el planteamiento del paquete para el 2023, es que las expectativas que se proponen pueden estar muy por arriba de lo que hoy es el mundo económico postpandemia.

Y eso es lo que hace dudar de que se puedan conseguir los resultados económicos que se establecen en el documento, que para los que lo elaboraron lo consideran como factible que se puedan realizar.

Pero también se debe comprender que en la historia económica del país y probablemente de ninguna economía mundial, los presupuestos que se plantean a sus órganos legislativos son inamovibles.

Porque cada uno de ellos está en dependencia de lo que se realice en el mercado internacional y el nacional y más hoy en día, cuando las economías se mueven en base a la globalización todavía.

Lo que sí debe de ser real, es que en el diseño de los presupuestos de ingresos y egresos la realidad posible y probable debe estar presente, pero no deben tampoco estar a modo conformista.

Es cierto que las economías mundiales y la de México están en un periodo de afectación por la pandemia del covid y también es cierto que puede llegar la posible recesión de los Estados Unidos.

Pero no por eso se puede decir que la economía del país estará en la lona, como lo predicen algunos de que a lo mejor el crecimiento económico del país sería de cero si algo le pasa al vecino del norte.

Porque es reconocida la dependencia comercial y en otros rubros que tiene la economía nacional de este importante socio comercial y lo que le suceda en ese país caerá por acá, se dice.

Y esa ha sido la historia dependiente del país en su economía y cuando se busca remontar los tiempos de crisis, pocos entienden que el trabajo en equipo es mejor que las palabras.

DEL ESCRITORIO

Es interesante ver que los ingresos por turismo en el país crecieron en un 8.3% en los primeros siete meses del año, más que en el 2019 en ese periodo, pero se comenta de que si existiera un plan más integral de desarrollo turístico en los estados y municipios, de la Federación y de forma precisa en infraestructura ese monto sería mayor...Es interesante ver cómo los tiempos van agregando en los gobiernos nuevas palabras, que muchas veces no dejan de ser eso, palabras, y una de ellas es sustentabilidad, que se escucha muy bien, pero poco se practica ni se capacita a la sociedad...Poco a poco se empieza a abrir el escenario político nacional y ojalá no impacte al desarrollo productivo del país, porque la historia indica que ha sido así y hoy en día no son tiempos para que esto suceda.