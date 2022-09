Loco de atar

Las cosas se complican día con día para todos. Nadie se salva del peligro de estar vivos y de lo complejo que pueden ser las cosas cuando no estamos preparados para asimilarlo. Sin duda, del sufrimiento y de la oscuridad no se escapan ni ricos, ni pobres, ni bonitos, ni feos, ni buenos, ni malos, ni flacos, ni gordos. Nadie. Nadie está a salvo mientras esté vivo, aunque puede que no lo veas, pero pronto la cruel realidad te morderá y te querrás morir. La realidad muerde. Con esto me refiero a que el nuevo lujo o privilegio al que podemos aspirar es el bienestar emocional, sicológico y social. A contar con inteligencia emocional que nos permita como seres humanos manejar el estrés, relacionarnos con otros y p la toma de buenas decisiones. En la actualidad las enfermedades o trastornos mentales representan su porcentaje más alto en México y el mundo. La gente parece no estar feliz con nada, y se nota en su cara y en su actitud. Su vida, por lo general, carece de alicientes que los empujen a la autorrealización y satisfacción, o cuando menos ser felices o ya de plano llenar el vacío existencial que se cierne sobre nuestra vida. ¿Qué puede afectar a la salud mental?