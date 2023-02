Llegar temprano para el desarrollo

Y puede ser que desde el momento en que se da a conocer este concepto de traslado de empresas norteamericanas y de otros países ubicadas en Asia, ellos iniciaron sus planes de atracción de empresas, considerando las características de este modelo que vendría a dar paso al desarrollo regional de países integrado por bloques económicos, que vendrá a sustituir lo que era la globalización.

Y es cierto que estos estados de México inmediatamente integraron lo que vendría a ser una importante oportunidad para desarrollar sus estados y tenían que actuar de forma inmediata, porque en lo que viene a ser el esquema de atracción de inversiones nacionales y su competencia por estados, también existen los que realizan los diferentes países del mundo sin descartar a Estados Unidos.

Obviamente que para aprovechar esta importante oportunidad económica, necesariamente cada uno de estos estados de México integraron paquetes de apoyo para estas inversiones, donde dentro de las políticas de sustentabilidad que hoy prevalecen, están todos los conceptos necesarios para que la ubicación de las nuevas inversiones, se integren de forma completa a sus regiones, considerando que todo desarrollo que impulse a las economías de las regiones, debe de estar debidamente integrado dentro de los planes directores urbanos de las ciudades, como debe ser.

Y que además en la integración de nuevas inversiones en los diferentes estados, la preparación de todos los sectores fue de manera precisa para que todos lograran los beneficios de estas oportunidades.

Lo que hace que este traslado de empresas de los países asiáticos para México, un importante pivote para el desarrollo económico y social, que vendrá a impulsar la economía de todos los sectores nacionales.

Y es aquí donde el impulso al desarrollo económico y social de Sonora, debe apoyarse para que las condiciones económicas de las regiones sean mejores cada vez, como lo indica el gobernador del estado, que lo comenta porque Sonora y sus regiones lo necesitan, pero aquí lo importante será llegar temprano, con una política de desarrollo industrial para el estado precisa, incluyente y de sustentabilidad.

Para lograr con ello que las características del estado cambien de las palabras a la realidad benéfica para Los sonorenses, como lo ha sido en anteriores tiempos.

Los tiempos que viven las economías mundiales son extraordinarios, que México y Sonora los deben aprovechar, porque la velocidad de la demanda de reubicación de empresas ya tiene tiempo.

Donde la velocidad de la oferta de reubicación en Sonora debe ser igual, considerando que la mayoría de los estados del país, están en esa misma posición de atracción y el tiempo y la oportunidad pasa.

A la inversión extranjera y nacional no les resulta suficiente el decirles ubícate en el estado porque tiene sobrado terreno donde lo hagas, sino que requiere además paquetes de incentivos y certidumbre.

Y la convocatoria para construir parques industriales en los municipios, es importante que sea directa la propuesta a los empresarios para que tenga efectividad en los empresarios y con un buen plan.

Que ojalá todo ello esté debidamente integrado en un gran plan de atracción e inversión realizado posterior al Plan Estatal de Desarrollo, que le permitan a Sonora no llegar tarde al desarrollo que requiere.

DEL ESCRITORIO

Puede ser que la mayoría de los sonorenses no sabían que la el 70% de la carne que se consume en Sonora es del extranjero, porque siempre se ha pensaba que es del hato sonorense de sus ganaderos y al parecer este consumo tiene alrededor de 25 años y lo comenta la Unión Ganadera Regional de Sonora, por los tratados de libre comercio con varios países, entre ellos Nicaragua, sorpresa...Interesante que en San Luis Potosí, la llegada de una empresa alemana como la de vehículos BMW, hace pensar que no importa quesea un estado no fronterizo para atraer esas inversiones que le cambiaran la fisonomía al estado, anteriormente sin avance...Puede ser que alguien continúe pensando que el comportamiento de las economías sea igual que en el pasado, sin poner atención que es diferente porque hubo pandemia y la geopolítica ubica a las economías del mundo de manera diferente, porque la globalización dejó de ser prioridad.