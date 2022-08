Las calles de la amargura (2) y los Tigres del Norte

¡No culpemos a la lluvia que con su gracia lava nuestras lágrimas, limpia todo, riega las plantas y llena nuestras presas, del estado en que se encuentran las calles de la ciudad! ¡No! ¡Eso nomás nos faltaba! renegar de esta bendición que nos cae del cielo. No. La culpa de cómo están las calles es de los corruptos que siempre han visto al país, a los estados y municipios como su botín personal y son aplaudidos por los que recogen las migajas del pastel.

Y es que la situación de las calles de Ciudad Obregón bien vale muchos análisis, reflexiones y señalamientos, y es que las calles de una ciudad son como las venas de un ser vivo por donde circula la sangre, por donde circula la gente, y las venas de nuestra ciudad están tapadas y reventadas por la corrupción e ineptitud de los gobernantes, ni más ni menos. Si le escarbas poquito verás que los que las hacen y deshacen son los amigotes y cómplices del alcalde en turno que, no conformes con robarse una parte de los recursos, las hacen con las patas. Los resultados están a la vista de todos.

Y, la verdad, esto no parece tener remedio. Ya a Lamarque le tocó recibir una ciudad con las calles destrozadas anteriormente y no pudo hacer nada, y ahora, en su segunda alcaldía, ya debería tener una solución, pero les apuesto que no la tendrá y le heredará rúas de porquería al que siga y éste al que siga, y al que siga, y así, hasta que volvamos a los inicios cuando eran vías de tierra, o hasta que llegue alguien responsable y capaz al gobierno.

Insisto, no son las lluvias el problema, porque en otras ciudades de la república o del mundo llueve mucho más y tienen calles decentes, el problema aquí es la corrupción e incapacidad de los gobernantes.

Y luego, después de escuchar ese diálogo entre un ciudadano y el presidente de la República que nos visitó el pasado fin de semana, en un vídeo que se hizo viral, en donde dicen algo así como: Presidente, que bueno que lo andan paseando por la ciudad para que vea lo mal que están las calles, a lo que el presidente, quitado de la pena, muy a su marrullero, le contestó: "Tendremos a los Tigres del Norte en el Informe de Gobierno" y se echó a reír, como diciendo, ni te fijes, que lo importante es pasarla bien en mi informe de gobierno.

Ya no supe si el ciudadano le mentó la madre o si se alegró que muy pronto podremos escuchar a los Tigres del Norte cortesía de nuestros impuestos.