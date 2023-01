La real apertura rápida de empresas

Y muchas de las veces, esta importante intención solo llega hasta la inauguración de una ventanilla única para la apertura rápida de empresas y nada más. Que muchas veces se hace porque alguien lo comentó en un foro del tema y se quedó registrado en la recopilación de las propuestas.

Y no se puede decir que sea una acción que no sea necesaria, pero es efectiva cuando todo lo que necesita un ciudadano para abrir una empresa lo encuentre en ese lugar.

Porque sucede que a veces en el mismo gobierno, según su nivel, las dependencias no saben que debe apoyarse y agilizarse la tramitología para abrir una empresa.

Y todo porque no les llegó la instrucción para que todas las dependencias del gobierno que recibe la solicitud, se alineen a este propósito de gobierno y alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo.

Pero como todo lo que se requiere para abrir una empresa o negocio, requiere a los tres niveles de gobierno, tampoco los otros dos están en esa frecuencia impulsada por el gobierno local.

Y que al concurrir el ciudadano, no logra completar su tramitología, porque los otros dos niveles no alcanzan a entender el objetivo y continúan con su burocracia ancestral.

Que en la mayoría de las veces entienden que los niveles de gobierno son distintos en sus funciones y que no les compete lo que hagan los otros dos y hasta ahí llega la paciencia de un ciudadano que quiere abrir una empresa.

Y eso, además de toda una burocracia llena de tropiezos, impide que una comunidad se desarrolle, aunque el ciudadano quiera convertirse en empresario e invertir y el gobierno en impulsar el desarrollo.

Porque si esta modalidad de velocidad en la tramitología para abrir empresas y negocios fuera efectiva, ya no quedara espacio para más.

Pero para que este propósito de gobierno se logre, es importante que se coordinen las dependencias internas del gobierno, que sea necesaria su participación y tengan clara su función.

De la misma forma, el establecimiento de los mismos objetivos entre las dependencias federales, estatales y municipales, para no dejar al ciudadano inversionistas a la deriva al decir nosotros ya cumplimos.

Considerando que el desarrollo económico de un estado o municipio, solo se logra cuando los buenos propósitos se convierten en acciones, debidamente elaboradas de inicio a fin.

Porque es difícil entender el discurso de gobierno, cuando se dice de que existe la preocupación de cambiar las condiciones de vida de la sociedad que representan y no se integran bien las funciones de gobierno para que así sea.

El establecer una oficina de apertura rápida de empresas, requiere que sea integral para que a partir de ahí el inversionista ya salga con todos los trámites de los diferentes niveles de gobierno concluidos.

Porque si no es así, se estará haciendo la función de abrir empresas a medias con pocos resultados y dejando en teoría el impulso al desarrollo económico, como siempre se dice.

DEL ESCRITORIO

Sin quitarle ni ponerle, pocas veces en la economía mexicana han estado presentes los indicadores económicos que hoy tiene el país, como vienen a ser la paridad peso-dólar, la fortaleza del peso ante las diferentes monedas extranjeras y el no endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial por parte del Gobierno Federal, situación no vista en muchos años...En casi todo lo que es el año 2022, China se convirtió en el principal proveedor de autos a México, después de Estados Unidos y Brasil, eso indica que ha cambiado la sociedad en sus economías...Qué interesante que ahora en las mesas de negociaciones del denominado TEC-MEC, ahora sí se discutan las conveniencias de los tres países y no los de dos, como antes pasaba.