La importancia de la voluntad política

Uno de los elementos importantes en todo ejercicio de Gobierno para que las cosas se realicen, es lo que se conoce como la voluntad política, que viene a ser un elemento básico en el quehacer público.

Porque pueden existir las condiciones adecuadas para la realización de una o varias acciones de Gobierno, pero si no existe este elemento, puede ser que no exista una respuesta negativa, pero no se dirá tiempo.

Y este es un concepto que es totalmente histórico, aplicable en cualquier lugar y en cualquier tiempo, para lograr una respuesta del por qué muchas cosas no se hacen y otras sí se hacen.

Porque en muchas ocasiones, se entiende por parte de la ciudadanía, existen las condiciones para la realización de acciones de Gobierno de carácter benéfico para la sociedad y no se hacen.

Y esto, a pesar de que existen las condiciones económicas-sociales de legislación y reglamentación, lo cual a veces no se llega a entender el por qué no lograron ser realizadas.

Que también puede ser que no exista en el ánimo del gobernante para que se lleve a cabo, tal o cual acción, porque no forma parte de las prioridades establecidas en su programa de acciones.

Al considerar también que será difícil a su entender, que todo pueda ser realizado en el periodo que le corresponda estar como representante de la ciudadanía.

Porque los recursos públicos no le darán más allá que lo que él se haya planteado como objetivo para hacer que la situación en su comunidad cambia de forma positiva para la ciudadanía.

Pero habrá que considerar que muchas veces este concepto de voluntad política no se ha ejercido cuando la realidad que se vive en una comunidad hace necesaria la aplicación positiva de este criterio.

Y ha servido muchas veces para que las condiciones económicas y sociales de una comunidad no avancen como se quisiera, simplemente porque no existe la voluntad política para su realización.

Logrando ser mayor el detenimiento del crecimiento económico de una región o actividad económica, sólo porque no existió la voluntad política para que las respuestas para ellos fueran favorables.

Y como se observa, este concepto no está dentro de los conceptos que integran un plan de Gobierno, ni tampoco se visualiza dentro de los programas a realizar hacia la comunidad.

Pero es utilizado de manera continua en el ejercicio de los diferentes puestos públicos, que, en algunas ocasiones, existe su aplicación de manera positiva y logra beneficios.

Lo que hace que en la mayoría de las ocasiones, cuando así sucede, se entiende que el mayor beneficiado por las acciones a realizar es el ciudadano en el ejercicio de sus necesidades económicas y sociales.

Que también se logra entender que el servidor público, cuando aplica positivamente la voluntad política, es que está entendiendo que la sociedad es lo que demanda de sus representantes públicos.

Y que esto se debe de manifestar cuando se entiende de forma precisa cuál es la labor y responsabilidad que debe de cumplir un servidor público, con los ciudadanos.

Y es claro que este concepto de la voluntad política es positivo y aceptado por la sociedad cuando lo realizado o no realizado ha sido para beneficio de la comunidad.

DEL ESCRITORIO

Lo que espera la economía de México, en el futuro por venir, que se logre llegar a niveles de crecimiento económico superior a lo que ha sido el 2.5 anual del Producto Interno Bruto (PIB), porque, por más que se diga, si no se llega a niveles superiores de dos veces o más será siempre la misma historia que se viva... La experiencia que hoy se vive en algunos países, principalmente, de Asia, es que el manejo del papel moneda es casi nulo; la mayoría son transferencias y pagos en plástico y que por ahí van algunos países, pero no con tanta velocidad... Como que no existe mucho flujo de créditos en alguna empresas, porque el nivel de los intereses por pagar por los créditos, no es el mejor ahora, aunque sí existe demanda, porque muchas empresas tienen que seguir, pero no es para todas esta posibilidad.