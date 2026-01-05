La evolución del arte en Cajeme

Hacer una valoración de la situación del arte en Cajeme pasaría por una revisión a fondo de la evolución del mismo, por lo menos desde la década de los 80 del siglo pasado, cuando las diversas artes empezaron vivieron una expansión cada vez mayor en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), principalmente. Otra forma sería hacer un juicio de valor general indicando el punto donde nos encontramos actualmente.

De cualquier forma, es necesario contar con suficientes elementos para tal valoración, lo que remite a considerar los eventos promovidos, artistas participantes, el nivel de los productos, entre otros aspectos de importancia. Por tanto, decir que las administraciones municipales han cumplido escasamente con su labor, o si merecemos o no el nivel de arte con que se cuenta en Cajeme requiere sustentarse debidamente, hacer un análisis a fondo que rebasaría este espacio, pero que es necesario para propiciar una reflexión profunda.

Una característica importante es que las actividades de promoción y difusión de las artes han estado supeditadas al apoyo recibido de parte del Gobierno Municipal, basado, por supuesto, en la importancia que éste confiera a las artes. Aunque sería injusto afirmar que ninguna administración cultural ha tenido algún tipo de logro, lo cierto es que hay diferencias notables al respecto entre éstas, o sea hay una falta de continuidad en los respectivos periodos gubernamentales. En la actualidad, se trabaja para la consolidación del Instituto Municipal de Cultura, para que cuente con un Presupuesto fijo e independiente de la Presidencia Municipal y que pueda, además, tener mayor independencia en sus acciones.

Por el lado de las universidades la situación ha sido similar. Cuando hacían campaña para obtener la Rectoría en el Itson, algunos contendientes afirmaron que pretendían redefinir el área de difusión cultural, para llevar a un mejor nivel sus actividades, tanto al interior, como para la comunidad externa. Sin embargo, esto no sucedió, la promoción de la cultura en la universidad decreció notablemente. De hecho, posterior a la época de las obras musicales del grupo Paradigma, no se ha vuelto a programar productos de grandes dimensiones en su producción y realización artística en general. La escuela se ha dedicado a administrar el campo de las artes, más que a seguir un proyecto que las lleve a un desarrollo cada vez mayor.

Cajeme requiere, en efecto, un proyecto para las artes, con características de corto, mediano y largo plazo, que sea evaluado constantemente y tenga continuidad, independientemente del interés en este campo de alcaldes y rectores, porque los beneficios sociales de la promoción del arte y la cultura deben ser definidos con claridad y precisión. Por esto, el Instituto Municipal de Cultura debe ser constituido con todas las atribuciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Los artistas, por su parte, deben asumir el compromiso de prepararse constantemente, buscar la profesionalización en su labor. No pensar que sus productos poseen gran calidad sólo por ser de su autoría. En lugar de esto, requieren enfocarse en criterios de calidad rigurosos.

La sociedad, por su parte, si bien en una porción considerable, ha venido siendo receptiva a diversos eventos, se observa la necesidad de una mayor iniciativa para exigir una difusión de las artes más constante, haciendo conciencia del valor del campo cultural para que la ciudadanía tenga más capacidad de apreciación y con ello, sea más crítica y analítica.

Todo esto implica diagnosticar la evolución de las artes en Cajeme, lo que ha propiciado su avance y los factores que lo han limitado. Mi duda es si un trabajo de este tipo es de interés para la sociedad, artistas y promotores, principalmente, o si estos sólo buscan tener apoyo de las autoridades para presentar sus obras, únicamente, pero, de cualquier forma, es preciso contar con mayores elementos de análisis.