La clave en los precios en la economía

Y que ahora no es tanto el desplazamiento de este porcentaje, como la ha sido en decenios anteriores que llegó a presentar cantidades inimaginables, que, junto con las devaluaciones continuas, le impedían a la economía mexicana crecer.

Lo que hacía un escenario económico en todos los sectores productivos bastante incierto, que impedían que se pudieran posicionar como actividades permanentemente sólidas como lo requería la sociedad para continuar con su avance.

Y en esos tiempos no era tan marcada la atención a este indicador económico a pesar que impedía que la economía mexicana avanzara en su desarrollo, para lograr que la sociedad en general estuviera cercana al bienestar.

Hoy que se viven situaciones extraordinarias, como la pandemia del Covid-19, es tema de interés continuo el partir como la principal preocupación, lo que es el índice inflacionario, que todavía no logra alcanzar los dos dígitos, según los registradores.

Y es muy cierto que una de las instituciones que participan de forma directa en el control de la inflación viene a ser el Banco de México, porque como parte de sus funciones es esa, intervenir en el balance económico del país.

Que además de tener el reflejo de lo que determina el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en cuanto su comportamiento económico, que afecta o beneficia a México, también establece el movimiento de las tasas de interés.

Donde además junto con este indicador, está la cantidad de dinero circulante, que debe de existir en el mercado, que vienen a ser dos herramientas muy útiles en el control inflacionario.

Que podría decirse que es clave su participación en el mantenimiento de los niveles de inflación en la economía, pero no es el único que debe de participar en este objetivo que afecta a toda la sociedad y sus sectores productivos.

Sino que también está el proceso productivo, que es el que va a producir las mercancías necesarias para el consumo de la sociedad y si aquí aplica la teoría económica de la oferta y la demanda, encontraremos que la respuesta está en la producción.

Lo que llega a determinar que realmente esa es la clave para que los precios de las mercancías disminuyan, porque las políticas y lineamientos económicos presentan una fecha de caducidad.

Es ahí donde sociedad y gobierno tendrán que enfocar sus esfuerzos, para que en el mercado existan los suficientes satisfactores que demanda la sociedad y de esa forma presentar el equilibrio de los precios, con una inflación manejable.

No se le puede restar importancia a la participación del Banco de México en el comportamiento económico del país, al contrario, es fundamental, pero para contar y aplicar teorías económicas deben de existir bienes y servicios.

Y a veces es sencillo evaluar lo que viene a hacer la situación económica de las regiones del país y su comportamiento de los precios de los bienes y servicios, solo es cuestión de ver la producción y el suministro a la sociedad.

Entonces la medida a aplicar además de las medidas de control económico, es el incentivo a la producción de forma eficiente y eficaz y veremos que la situación cambia y la inflación disminuye.

DEL ESCRITORIO

Se comenta que en muchas ciudades del país existen bastantes universidades para que los egresados del nivel medio superior tengan acceso a desarrollar una carrera universitaria y eso es muy bueno, dicen, pero es más bueno que después de estudiar buena parte de su vida encuentren empleo, que es la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y con sueldos bien pagados y eso hará que se aplique mejor el sistema Dual y la Triple Hélice, para lograr ir más allá del discurso...Hoy en día, con las cuantiosas lluvias en las diferentes regiones del país, se hará necesario que no nada mas se esté esperando su llegada, será necesario buscar un mejor aprovechamiento de ella para que no nada mas sea lamento por los estragos que causan en ciudades en su infraestructura local donde no hay recurso económico que alcance, habrá que visionar el quehacer...Se dice que el elemento más sencillo en una sociedad económica y productiva es la crítica, que hace que la sociedad en general no avance, porque solo con propuestas y el trabajo real se logra.