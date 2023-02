La carrera de los precios es de resistencia

Y esto es porque cuando llega en todos los ámbitos de la economía de una sociedad se siente su presencia y poco se observa cuando ya no está en todo es demanda y oferta.

Porque una información es la que dicen los números oficiales y otros son los de la realidad diaria, porque ahí no existe una respuesta precisa, porque todo sube en cada producto.

Cuando el salario y los sueldos no lo hacen de manera repetitiva como lo hacen las materias primas y los productos de consumo familiar, aunque se pudiera pensar, que se prorratean los incrementos entre todo lo que se incrementa.

Pero a pesar de que esa es una precisa respuesta sobre lo que sucede con los precios, no logra satisfacer al poder adquisitivo de una persona y sus necesidades continuas.

Porque ante los incrementos de los bienes y servicios no hay defensa a la hora de querer acceder a ellos, porque en ese momento no existe una real justificación, del porqué ya no cuestan igual que antes.

Que viene a ser la pregunta de siempre de todo ciudadano que tenga la responsabilidad de alimentar a su familia de forma continua y que la respuesta inmediata sea, de que para eso trabajo, pero no alcanza.

Y cuando nuevamente se empieza a gestar la necesidad de los incrementos salariales en los diferentes empleos, para que de alguna manera se vuelva a recuperar el poder de compra de una familia.

Y se inicia el circulo del incremento salarial y otra vez el incremento de los precios de los productos, para lograr hacerle frente a los incrementos que se le otorgaron a los empleados y así la vida sigue su marcha.

Que en el tiempo de los gobiernos, poco efecto han tenido los pactos, para lograr el equilibrio necesario entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, donde el punto de apoyo sea el salario.

Poco se logra y poco se avanza en ese sentido, porque no existe todavía un real control de los precios y todavía más, no existe un completo compromiso con la sociedad en la venta de bienes y servicios.

Porque en años anteriores , se argumentaba que muchos de los productos que se producían para el consumo de la sociedad mexicana, se incrementaban de forma continua porque su materia prima era importada.

Y necesariamente se tenía que incrementar el producto terminado porque su compra era en dólares y a eso se debía su incremento continuo, situación que en los últimos años no se ha presentado de la misma forma, pero los precios no ceden.

Es cierto que la crisis de suministros hace que las materias primas externas se incrementen, pero las de manufactura nacional y que no tienen esos efectos, podrían posicionarse en disponibilidad en precio real.

Difícilmente se podrá llegar temprano a tener una economía en equilibrio entre producción y consumo, mientras la carrera sea de resistencia entre los consumidores y los que producen.

Y que muchas de las veces, no viene a ser realmente productor de los bienes y servicios, sino el comercializador, el que de alguna manera no tiene el compromiso de lograr que los precios le alcancen a la familia.

Porque de alguna manera, su actividades hacerle llegar al mercado los bienes y servicios, que muchas veces el precio original ya no existe de forma accessible como podría ser del productor al consumidor.

Y si se piensa que mucho de la inflación es el dólar, la pandemia, la crisis de suministros y las tasas de interés, también hay que ver al mercado interno, cómo contribuye a la carrera de los precios.

DEL ESCRITORIO

Un tema importante para el país, es resolver las necesidades de espacios industriales, para lograr que se aproveche la relocalización de empresas que vienen del exterior, que se indica que en base a 5.6 millones de metros cuadrados que se edificaron, se tiene un déficit de 11 millones de metros cuadrados para atenderla demanda en el país y que sean privados, quien busca negocio, ahí está...... Por ahí alguien dice que afecta a la economía si la paridad peso-dólar está en ganancia para la moneda nacional; sería interesante ver ejemplos o que digan en que capitulo de un tratado de economía lo dice...... Interesante dato, la banca obtuvo, solo en noviembre de 2022, mayores utilidades que en todo 2021, de $212,016 y $182,170, respectivamente, y mucho se le debe al incremento continuo de las tasas de interés.