La Campaña Presidencial

Casi en las postrimerías de su particular calendario, la campaña electoral por la presidencia de México está mostrando pasajes con cargo a protagonistas suyos que quizá deban ser vistos como la parte agresiva o humorística de la que careció a lo largo de su desarrollo. Así hay que entender quizá hecho de que, a casi un cuarto para las doce, rápidamente haya tomado curso la idea de que uno de los aspirantes presidenciales decline en favor de una de las dos damas en contienda.

La verdad es que nunca se esperó que la contienda a que se alude asumiera el derrotero por el que hoy transita al amparo, por supuesto, de la infaltable o consabida polémica respectiva. Porque quién sabe qué tantos protagonistas políticos estarán de acuerdo en que Jorge Álvarez Máynez decline a su candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano en favor de Xóchitl Álvarez, de Fuerza y Corazón por México. Efectivamente hay quienes están a favor de esa declinación, por subrayarlo así.

Pero el único problema en todo esto es precisamente uno solo: Máynez. Así está la cosa. Y es que el aspirante presidencial de MC no quiere dejar de serlo. Tal es el impedimento superior que se advierte en todo esto que ya es un embrollo político y mediático. Cabe apuntar que seguramente muchos priistas saludarían con emoción y afecto el eventual retiro electoral de Máynez. Y no es tanto porque les preocupe mucho su potencial electoral. En realidad, la cuestión es mucho más sencilla de lo que pudiera suponerse.

Recordará la lectoría que todo empezó cuando el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas planteó precisamente la dimisión de Máynez como candidato, en lo que hoy por hoy se advierte como una marcada insistencia suya. Pues bien, "Alito" no debió aguardar mucho por la respuesta. La respuesta de Máynez fue a la yugular de su adversario partidario. "Vete tu primero y luego hablamos", replicó. Pero también se refirió al hecho de que el líder priista renuncie igualmente a su candidatura como senador plurinominal. Remató con una típica pegunta irónica: "¿Y su nieve de qué la quiere?"

A la luz de esta curiosa réplica suya (de la que se reprodujo una pequeña parte), parecería entonces que Máynez no tiene la menor intención de abandonar su candidatura presidencial. Sin embargo, no deja llamar la atención que hasta ahora no haya resuelto tomar palabra en todo esto alguien como Dante Delgado, que dicen que es algo así como el hombre fuerte de Movimiento Ciudadano. Y que sin duda lo es, dicho sea, por si alguien quisiera ponerse un tanto saleroso al respecto.

Empero, quien sí lo hizo fue alguien que seguramente nunca se esperó que lo hiciera, porque al parecer no era muy dado a esta clase de curiosos o singulares protagonismos. En un video donde se le nota como un orador exaltado sin que venga mucho al caso, Luis Donaldo Colosio Riojas postuló desde Monterrey que la mejor opción es que Máynez se una a la candidatura presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Cabe anotar que el hijo de Colosio es candidato a senador por Movimiento Ciudadano.

¿Qué está pasando, entonces? Por lo visto, sólo falta que Samuel García se tome un momento como gobernador de Nuevo León para también proclamar la conveniencia de que Máynez apoye la causa de Xóchitl Gálvez y su coalición partidista. Tal es, entonces, el asunto político de moda en el marco de la actual campaña electoral por la presidencia. No está del todo claro cuál será el desenlace del apartado que tiene como protagonista (seguramente involuntario) al candidato presidencial de MC.

Aunque lo cierto es que, así como llama la atención que alguien como Colosio Riojas haya resuelto tomar palabra en este asunto, más induce a la sorpresa el hecho de que (como quedó señalados renglones arriba) el jefe emecista superior, Dante Delgado, no haya resuelto tomar la palabra para definir cómo se resolverá esta controversia. Empero, puede ser propio señalar que realmente la discusión hasta ahora se ha dado más insistentemente lejos del ámbito del también llamado partido naranja. También no deja de sorprender que prácticamente Máynez es el único que ha defendido su permanencia como aspirante presidencial.

En contra de toda lógica partidista (y hasta política), Colosio Riojas, como quedó dicho, recomendó que Máynez se sume a la candidatura de la coalición Fuerza y Corazón por México. Es su derecho personal suscribir una actitud de esa naturaleza. Pero más allá de las actitudes personales que tienen que ver con el hecho que se comenta, habrá que conocer la actitud que tienen al respecto los mandos de un partido como Movimiento Ciudadano. Porque Máynez ya definió lo suyo: que primero se vaya "Alito" del PRI.

