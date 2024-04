Julio Urías: en mayo se sabrá su desenlace

En los primeros días del mes que está por entrar podría quedar definido el caso del lanzador Julio Urías, quien está inactivo desde septiembre del año pasado, cuando se suscitó el problema con su esposa y que la mayoría de la fanaticada conoce perfectamente, por lo que no tiene caso estarlo repitiendo. Lo importante aquí, es conocer el veredicto que dará la Fiscalía, la cual señaló desde un principio que no había denuncia alguna y por lo tanto, eso quedaría en manos de las autoridades y lógicamente del Comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, pero éste se ha tardado demasiado haciendo "investigaciones", como si el pitcher fuese un criminal... Trevor Bauer, el serpentinero que ahora está lanzando en la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos del México y que en las Mayores lanzó para los Dodgers, no se llevó tanto tiempo para castigarlo, por similar situación que le pasó con una mujer, pues rápido le comunicó que no lanzaría una pelota más en la Gran Carpa, por reincidir en el problema... La audiencia, en la que deberá estar presente Urías y su abogado, se dijo en la última información, que se efectuaría en los primeros días de mayo, lo cual podría ocurrir este fin de semana o en la siguiente. La situación es que Julio ya está a punto de conocer la noticia de que, si seguirá en las Mayores, o tendrá que buscar otros horizontes, viajar al beisbol japonés. Mientras tanto, no le queda otra más que esperar. Ojalá logre librarla, porque para que surja otro pitcher mexicano de su categoría, puede pasar mucho tiempo y menos del tamaño de Fernando "Toro" Valenzuela... Así las cosas, tanto en la Zona Sur, como en la Norte, las cosas están muy parejas entre los punteros. Por ejemplo, en el sector sureño, los Diablos de Lorenzo Bundy que empezaron arrollando, son los líderes con 11 victorias y solo dos derrotas, mientras que Yucatán está a sólo medio juego de los Pingos, con marca de 11-3, pues los pupilos del Chapo" Vizcarra están que no creen en nadie y tienen a un paso de desbancar a los capitalinos, mientras que en el tercer puesto, están empatados con 7-7 tres equipos: El Águila de Veracruz, Guerreros de Oaxaca y los actuales campeones de la LMB, Pericos de Puebla del obregonense Sergio Omar Gastélum. De manera que esta zona va a estar muy disputada, con todo y el trabuco que armaron los directivos Escarlatas... Y en el otro grupo norteño, anoten que los dirigidos por el puertorriqueño Roberto Kelly, los Sultanes, están empatados en la primera posición con los fronterizos Toros de Tijuana, con 10 victorias y sólo cuatro derrotas... En el mejor beisbol del mundo, los Azulejos de Toronto le cortaron la racha de seis victorias consecutivas a los Dodgers de Los Ángeles, al derrotarlos ayer a temprana hora, 3-1, fabricando las tres anotaciones en el tercer inning. La única rayita del equipo angelino, la hicieron en el sexto episodio. Los Dodgers continúan dominando la División Oeste de la Liga Nacional, con buena ventaja sobre los Padres de San Diego... Por cierto, se espera que de un momento a otro regrese a la actividad con los Dodgers, el tres veces galardonado con el Cy Young, Clayton Kershaw, quien está en su temporada 17 consecutiva con la franela angelina. Estampó su firma por un año, con opción para continuar otro en 2025... El texano de 36 años de edad, dice sentirse muy bien de su lesión y que está emocionado por lanzar en Dodgers. Dave Roberts, manager del equipo, está contento porque volverá a contar con uno de los mejores lanzadores de las Mayores. La verdad que, estando sano Kershaw, es una garantía en la rotación de abridores... Y ya que estamos comentando lo de Kershaw, el que sigue recuperándose es el lanzador derecho Walker Buehler, quien se sometió a la cirugía Tommy John y al parecer está preparándose en liga menor, pues el reporte indica que el aún joven lanzador se ha visto bien en las entradas que ha visto acción. Sin embargo, no se ha confirmado para cuándo estará listo y unirse a la rotación de inicialistas. Buehler, es un pitcher de gran calidad, pero no se sabe que tanto tiempo más estará en las sucursales de la organización angelina... Por lo que respecta al CIBACOPA, he aquí cómo van los equipos en la segunda vuelta: Tijuana 7-1, Mazatlán 7-3, Jalisco 6-4, Ciudad Obregón 4-4, CDMX 4-4, Hermosillo 5-5, Guaymas, 3-5, Culiacán 2-6 y Guasave 1-7... El Barcelona empató ayer 1-1 con el Valencia y la cuarta posición en el futbol español, la podría perder y no acceder a la Champions en 2025, pues el Atlético podría ocupar ese sitio, ya que salió airoso en su compromiso del sábado, cuando restan 5 juegos... I`ll see you later.