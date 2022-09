Intolerancia

"Seré tu amante o lo que tenga que ser, / Seré lo que me pidas tú, / Amor, lo digo muy de veras, / Haz conmigo lo que quieras, / Reina, esclava o mujer, / Pero déjame, volver, volver, contigo"... cantaba Dulce en la radio; entonces, le bajé el volumen y les dije a los compañeros de trabajo que iban en el carro conmigo... "¡¿Cómo pueden poner canciones como esas en la radio?!... esas canciones denigran a la mujer... son de mal gusto... ¡son porquería y no entiendo por qué las ponen en la radio!", vociferé molesto, muy a mi estilo cuando terceras personas meten ideologías de manera pública. Entonces, una de las damas que me acompañaba dijo: "no entiendo por qué te molestas"; entonces agregó la dichosa palabra: "hay que ser tolerantes"... "¡¿Tolerantes?!", cuestioné.