Informes e incienso

Unos más que otros, los gobernantes mienten al dar por hechas algunas obras, otros las ponen en marcha un día antes de la lectura del documento y a otros en definitiva les da lo mismo que los critiquen porque no ha hecho algo bueno por su comunidad.

Los mensajes oficiales inundan de incienso el ambiente, es cierto, pero de cualquier modo ya casi a nadie convencen, salvo a quienes están muy cerca del Alcalde o Gobernador que por razones obvias deben aplaudir todo lo que les diga.

En Sonora, las nuevas autoridades encontraron ciudades destrozadas que las lluvias recientes terminaron de completar.

Y aunque les tocó "bailar con la más fea", como luego se dice, ya no pueden echarse hacia atrás, primero porque quieren escalar otros peldaños políticos y, en segundo lugar, porque hay intereses económicos pactados que, quieran o no aceptarlo, ya no pueden deshacer.

Este primer año de gobierno se fue como agua entre las manos y es una realidad que muy pocos pudieron lograr algo de verse para sus gobernados.

Unos apelaron a su experiencia y conquistaron recursos para cumplir en materia de servicios públicos, seguridad y otros afanes cotidianos de la gente, pero otros están pagando la novatada y aprendiendo apenas los caminitos hacia los cajones de recursos de los gobiernos federal y estatal.

En la mayor parte de la entidad los gobernantes provienen del partido político de moda: Morena. Pero quienes no pudieron hacer obras por la comunidad han decepcionado de plano a quienes al ver que los tres niveles de gobierno se alineaban en una misma dirección, pensaron que eso permitiría tener recursos al por mayor.

La pobreza franciscana mantuvo permanente presencia en los municipios, algunos de los cuales apenas tienen para pagar las quincenas pero no pueden cubrir las deudas heredadas de la anterior administración.

Y, sin embargo, en ningún momento los gobernantes dejaron de pensar en fechas como 2024 y comenzaron a colocar ya sus piezas rumbo a los relevos mientras los problemas comunitarios crecen y crecen.

Especulaciones van y vienen y se habla, por ejemplo, de que a nivel estatal ya hay una Secretaria del gabinete trabajando arduamente por conquistar el pase a una Senaduría, lo mismo que hace el alcalde de Cajeme, quien de hecho ya está incluso pensando en sus relevos, como por ejemplo, ante su renuncia para irse a la campaña, Anabel Acosta Islas para terminar el trienio, y Rodrigo Bours Castelo para buscar ser el próximo Presidente Municipal bajo las siglas de Morena.

Desafortunadamente para el pueblo, quienes llegan al gobierno solamente andan buscando el beneficio económico y político personal y familiar, por lo que durante su mandato se la pasan ideando estrategias para desplazar a los grupos contrarios, pero las que pueden servir para el beneficio popular se quedan muchas veces en el tintero.

Sería adecuado que los políticos informaran con la verdad y no con cifras maquilladas para que el gran público pudiera darse cuenta de la realidad en que se vive, pero también que las llamadas contralorías municipales, estatales o federales, actuaran imparcialmente e investigaran lo dicho en los informes de gobierno para castigar a quien mienta o no cumpla lo prometido.

La corrupción no significa solamente arañar el erario público sino también el mentirle a los ciudadanos porque eso mina la credibilidad en sus instituciones y el país no está como para andarlo inventando cada seis años.

Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com