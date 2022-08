Inflación, indicador nuevo

Muchas veces en el transcurso de la vida económica del país, se tienen que reconsiderar las estrategias de impulso al desarrollo del país y no es complicado entender, que los proyectos de impulso productivo se deben de dirigir a regiones donde los insumos no le falten a la industria y el correcto guardar el equilibrio del agua, cuando se redireccionan a las empresas cerveceras a lugares donde esta suficiente esta materia prima... Complicado panorama en algunos municipios nacionales, cuando no se tiene muy clara la perspectiva, hacia dónde van y con una tesorería comprometida por bastantes años y aunque el discurso sea muy esperanzador su realidad es otra y es la que no se conoce pero si se siente por el ciudadano... Interesante que muchas empresas asiáticas se estén asentando en los diferentes estados del país, después de la pandemia, pero dicen muchos empresarios, que se debe de poner atención a las condiciones para su establecimiento que les indiquen los gobiernos, porque a veces no es como lo dicen al llegar la nueva inversión.