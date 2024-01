Importa la imagen de las ciudades

Puede ser que este tema, de preocuparse por la imagen de las ciudades, es algo que no le preocupa a algunos ciudadanos y funcionarios de gobierno, porque piensan que no impacta mucho, y todo puede ser porque sus intereses los tengan enfocados hacia otra vertiente de la vida, y lo que digan de su ciudad es lo de menos, porque la vida sigue su marcha y todo se ve bien para ellos.

Pero, dentro de la medición para los diferentes rubros de la economía de las ciudades y su desarrollo social, una buena parte de ello tiene mucho que ver con la imagen de su ciudad.

Más, cuando se comenta acerca del nivel de inversión en la llegada de nuevas empresas, en el crecimiento de alguna de ellas y en el desarrollo de varias de las actividades sociales como turismo, en sus vertientes.

Porque cuando se habla del bajo crecimiento del desarrollo de las ciudades, existe poco interés en cuidar su imagen, porque los funcionarios públicos dicen que no afecta.

Pero, además de otras características en contra que presentan algunas ciudades, la imagen hace que no exista interés por invertir en ese lugar y además de que sea destino turístico, y menos hablar bien de ella.

Y el restarle interés a la imagen de las ciudades es un comentario casi cotidiano, en las declaraciones que se les hacen a los medios, cuando se pregunta si la inseguridad no limita la llegada de inversiones.

Que inmediatamente hace presencia una declaración de que nunca afecta y en la realidad se observa que sí afecta y mucho, porque la ciudad no se mueve y está estancada en su desarrollo.

Lo mismo en ser una ciudad medio limpia y que no cuida el agua disponible, porque tampoco afecta el desarrollo económico y social, también viene a ser una visión errónea de la realidad.

Que puede ser que en algunas ocasiones se manifieste que no afecta ninguna situación negativa en la ciudad, para no crear preocupación o intraquilidad en la ciudadanía y sus sectores.

Y puede haber algo de razón en ello, pero la realidad siempre rebasa, el que no exista reconocimiento de lo que es la vida en una ciudad, porque ciertamente hoy existen las redes sociales.

Que hacen que las situaciones que se viven, corran rápidamente en todo el planeta por la cobertura que ellas tienen por este medio y esto es algo que ya está en la vida cotidiana.

Pero en atención a esta situación de imagen de las ciudades, está en trabajar como Gobierno y sociedad en resolver lo que le corresponda a cada uno y, además, difundir lo mucho positivo que existe.

Dejar de lado lo negativo como siempre se ha acostumbrado a decir y magnificar lo que es positivo, que la mayoría de las ciudades tienen y que la mayoría de las veces no se conoce.

Es cierto se podría decir, que eso se hace y puede ser verdad, pero se hace de manera desarticulada y por tiempo determinado, que rápidamente se olvida el mensaje enviado.

Y también desaparece cuando existe un evento negativo de impacto, hace que mucho de lo dicho y hecho por la ciudad desaparezca, pero no puede ser motivo de no continuar manifestando lo positivo.

Se deben de hacer campañas para comentar lo positivo de las ciudades entre sociedad y Gobierno y no de forma transitoria, sino de forma permanente porque la vida de bienestar debe de ser continua.

Las campañas no nada más deben de ser para hablar bonito de lo que quiere un candidato para su ciudad, porque desea un puesto público, sino que debe de quedar como una tarea de siempre en cada ciudad.

DEL ESCRITORIO

Después de todo lo que pasa en el ambiente de muchas regiones de país, algunos productores agrícolas verán incrementados sus rendimientos en la producción del trigo, por el frío, que es bueno para ese cultivo, pero otros, como las hortalizas, no les irá tan bien, por el nivel de congelación que están teniendo estas plantas y lo mismo lo verán con el maíz, todo esto por los tiempos de necesidades de apoyos agrícolas y de escases de agua , que sólo quedará el camino de importar al país lo que aquí no se produzca, cuando el campo ocupa más impulso...... Es bueno comentar que en el análisis económico no existe ninguna economía que en los días de disminución del año y arranque del siguiente, los niveles inflacionarios no se muevan, así ha sido la costumbre...... El avance en los Estados Unidos de las criptomonedas es firme; ahora el regulador financiero aprueba a fondos que cotizan en bolsa que lo hagan en Bitcoin, ampliando con ello el acceso a la criptomoneda más grande a Wall Street, posicionándola en los mercados financieros del país y el exterior.