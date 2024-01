Alertan de asaltos a corredores de bienes raíces en Ciudad Obregón

Un total de tres asaltos se han reportado de diciembre a enero a personas que se dedican a la venta de casas y terrenos, sin descartar que pueda haber más en el municipio de Cajeme, reveló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Gustavo Cárdenas García alertó a quienes desarrollan esa actividad a tomar las medidas correspondientes para prevenir este tipo de situaciones delictivas.

En cuanto al modus operandi de estos delincuentes, explicó, consiste en que el supuesto cliente llama para que el corredor acuda a la propiedad que se le va a mostrar, y es ahí cuando aprovechan para cometer sus fechorías.

Cárdenas García dijo que en los casos conocidos, a los afectados les han robado el efectivo y el automóvil en el que se desplazan, dejando incluso atada en el lugar a la persona.

El presidente de la Canaco llamó a todos los corredores de Ciudad Obregón para que tomen las medidas pertinentes; de inicio, les recomendó no acudir solos a las citas para mostrar las propiedades; que dejen a alguien al pendiente afuera en una esquina para que, si llega a presentarse alguna anomalía en el procedimiento, llamen inmediatamente a las autoridades de Seguridad Pública.

Otra de las recomendaciones dadas, fue no llevar objetos de valor y sobre todo, que no se acuda en horas que no son apropiadas, mucho menos de noche.

Gustavo Cárdenas García recordó que este tipo de delito hace años estuvo latente en Ciudad Obregón, y con las condiciones económicas que se están dando, los robos y asaltos se empiezan a disparar en la llamada "cuesta de enero".