Función pública interrumpida

A pesar que en su labor de promoción política, el compromiso fue de que se iba a dedicar a la búsqueda de una mejor sociedad para sus representados y para toda la sociedad, y la justificación que forma parte de esa práctica muy común, porque se dice que es lícito aspirar de manera personal a una mejor posición como lo haría cualquier ciudadano, sin interesarle que la ciudadanía haya hecho todo lo posible que esa persona que se dijo ser impulsor del desarrollo económico y social, llegara a esa posición para lograr una mejor sociedad.

Y casi se podría decir que esta práctica no es nada nuevo, porque se realiza de manera continua, sin medir los efectos que estos cambios ocasionan en la sociedad, porque si se podrán medir de manera cuantitativa los efectos de una devaluación, la inflación en el bolsillo de los ciudadanos, el movimiento en el producto interno bruto, pero no la interrupción de la función pública.

Pero si se puede evaluar el retraso que se ocasiona en la vida económica y social del país, el Estado y Municipio, que un representante popular que dijo que trabajaría de la mano con la sociedad la deje a la deriva, porque todo está debidamente estructurado para que se desarrolle la función pública de manera organizada, porque cada funcionario tiene actividades que desempeñar y al no seguir, se vuelve a empezar.

Pero como es una práctica común, se llega a pensar por algunos ciudadanos que no pasa nada como en algunas ocasiones se dice, porque no puede ser que en las necesidades que tiene la sociedad no exista solución completa, y que no debe de ser una práctica que de manera continua se realice sin que la sociedad tenga una explicación de ese voto de confianza otorgado porque como se observa disminuye la participación ciudadana, porque en los tiempos actuales, existe la preocupación por la cantidad de representantes populares no electos, pero no se presenta ninguna preocupación por la terminación efectiva de sus periodos, qué vendría a ser más impactante en el avance de la sociedad, si se lograra cuantificar en pesos y centavos lo que se causa, por el abandono de las posiciones públicas por las aspiraciones personales.

En este caso también debe de contar el avance de la democracia en la sociedad, pero con esas prácticas de cambios públicos, nunca se llegará a la conclusión a decir que si existe de forma plena, y no nada más las crisis económicas detienen el desarrollo de un país o municipio, sino también la falta de congruencia en lo que se dice con lo que se hace en el ejercicio público, porque cuantos años tendrán que pasar para que la vida cambie en el país y quien será el que llegue realmente con la verdad de lo que necesita la sociedad y se aplique sin interrupciones.

Como que ya es tiempo para que la fórmula de cómo ser una mejor sociedad se aplique de manera completa, a partir de un ejercicio honesto de la función pública y sus responsabilidades, y sólo la sociedad tendrá la palabra para poder terminar con esa práctica, de ejercer la función pública y que sea interrumpida sin pensar en su perjuicio.

DEL ESCRITORIO