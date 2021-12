¿Eres pobre o rico?

La pobreza es el estado natural del hombre, tan es así que todos nacemos desnudos y dependemos totalmente de nuestros padres o familiares, en el mejor de los casos, pero, con el tiempo algunos se hacen ricosy otros se quedan pobres por siempre. Y hay otros que, aunque ricos son pobres y otros que, aunque pobres son ricos...tú, ¿qué eres? Vamos viendo:



Eres pobre si no tomas una posición ante las injusticias. Eres pobre si no amas a alguien alguna vez. Eres pobre si crees que Dios cumplirá tus antojos. Eres pobre si te crees merecedor. Eres pobre si te preocupa lo que la gente piense de ti. Eres pobre si no sabes encontrar la felicidad. Eres pobre si sufres la soledad. Eres pobre si no te gusta aprender. Eres pobre si no crees en los milagros. Eres pobre si no cultivas tu intelecto. Eres pobre si crees que la religión te absolverá de tus pecados. Eres pobre si vives para comer. Eres pobre si no puedes obtener satisfacción. Eres pobre si necesitas el alcohol para ser otra versión de ti. Eres pobre si temes al silencio. Eres pobre si no eres libre. Eres pobre si no tienes amigos. Eres pobre si no respetas la naturaleza. Eres pobre si no gozas los libros. Eres pobre si no te conmueven los niños. Eres pobre si no dimensionas el universo. Eres pobre si no te embelesan las flores. Eres pobre si no puedes mirar a los ojos. Eres pobre si nadie te sonríe en la calle. Eres pobre si no tienes salud. Eres pobre si eres cochino. Eres pobre si no tienes agua corriente. Eres pobre si no entiendes que la vida es desigual. Eres pobre si no tienes capacidad de adaptación. Eres pobre si no practicas la empatía. Serás pobre si sólo cuentas con un ingreso. Eres pobre si no sabes vender tu experiencia. Eres pobre si no te gusta ayudar a los demás. Eres pobre si no te gusta caminar. Eres pobre cuando dejas de soñar despierto... ¿Ves? La riqueza o la pobreza no se miden en base a los bienes materiales, sino en base a la actitud y la inteligencia emocional.