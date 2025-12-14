El choque que se viene

En días recientes, navegando por las redes sociales, más precisamente en TikTok, me tocó ver a un reconocido influencer o creador de contenido, de nombre Marco Abarca, el cual en el video en cuestión aparenta no tener más de 25 años y se dedica en este contenido a molestar o incomodar a políticos de carácter nacional, desde Alito Moreno hasta los hermanos Monreal, pasando por Margarita Zavala y Sergio Mayer.

Es preciso comentar que el video anterior se hizo viral provocando múltiples comentarios. Por una parte, quienes en su mayoría jóvenes ven a este influencer como una especie de redentor cómico o como un vengador que se atreve a decirles sus verdades a los políticos en su cara. Mientras que, por otra parte, en su mayoría adultos, si bien no toman la postura de defender a los políticos, sí vertieron comentarios en redes más o menos bajo la tónica de: "no son las formas"; para cuestionar a los políticos es necesario mantener una figura de respeto que brinde autoridad para hacerlo con la voz completa.

Pero bien, en caso de que usted no cuente con la red social TikTok en su celular, le explicaré mejor este polémico video del que todos están hablando. En el video se observa a Marco Abarca, reconocido creador de contenido, acudiendo a la Cámara de Diputados y realizando una especie de entrevistas rápidas a los legisladores, comenzando con la entrevista al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, a quien el entrevistador le pregunta sobre el bótox que se aplica y el costo que este tiene para los mexicanos. Acto seguido aborda a la diputada Margarita Zavala y le cuestiona sobre el Bacardi en alusión a la fama de su esposo Felipe Calderón; asimismo, con la misma dinámica encara a diputados como Sergio Mayer, senadores como Enrique Vargas y Saúl Monreal, entre otros.

Sin embargo, más allá de la polémica generada por este video, es importante reconocer que la política cambia conforme pasa el tiempo, así como las generaciones traen consigo cambios sustanciales, y en los tiempos actuales la tecnología ha traído consigo múltiples transformaciones a una velocidad que la humanidad no estaba acostumbrada. Por eso, el horizonte pone frente a nosotros un posible choque que parece imposible de detener: un par de generaciones que vivieron realidades sumamente distintas y que, al parecer, no terminan por entenderse, lo que en cuestiones políticas podría tener fuertes repercusiones.

Hablamos, por supuesto, de una nueva generación que nació con la tecnología en la mano, con preocupaciones que van desde el cambio climático hasta las crisis de vivienda y pensiones, sin dejar de mencionar la nueva pandemia de enfermedades de salud mental, entre otras. Mientras que, por su parte, las generaciones de mayor edad en muchas ocasiones terminan por juzgar a los primeros, tildándolos de débiles o, mejor resumido, como "generación de cristal", debido a que consideran que los problemas de los jóvenes en realidad no son más que pretextos para no enfrentarse a la vida.

Lo que sí es una realidad es que, más allá de generaciones, podemos hablar de contemporáneos. Para que podamos avanzar, al menos en materia política, es necesario que todas las generaciones jalen hacia el mismo lado a base de comprensión y tolerancia.

