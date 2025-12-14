El consumo: palanca de desarrollo

Dentro del análisis económico pocas son las veces que se manifiesta que el desarrollo del consumo interno de la sociedad mexicana es un elemento primordial para su desarrollo. De forma continua el enfoque se dirige de manera puntual en el sector exportador, que es una variable de bastante presencia cuando se indica de qué forma la economía mexicana puede crecer. Y es desde hace bastante tiempo que se manifiesta que la mejor forma de avanzar en el desarrollo económico es el sector exportador como ha sucedido desde la firma del Tratado de Libre Comercio.

Y es como se ha desarrollado la economía de México hasta hoy en su sector exportador porque todo está fincado en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Pero cuando se observan otras variables económicas que son necesarias para darle solidez al interior del país a la economía, es importante establecer que es necesario el consumo interno de los mexicanos. Para que exista la capacidad de hacer avanzar a la economía interior considerando que existe una población de 130 millones de personas que representan un mercado importante para el consumo nacional.

Pero como poco se observa de manera precisa en desarrollar de manera directa el mercado interno, porque mucho de lo que se produce nacionalmente la mayoría de las veces se busca exportarlo.

Poco se han detenido las propuestas que permitan consolidar un mercado interior de manera paralela al desarrollo del consumo interno como la mejor combinación para el desarrollo. Lo que permitiría una solidez económica nacional necesaria ante los vaivenes económicos que presentan los tiempos de cambio en las políticas comerciales de parte de las economías desarrolladas. Y para llegar a desarrollar el consumo interno de la población mexicana, se requiere una combinación de políticas públicas, fortalecimiento de la producción nacional, confianza y poder adquisitivo. La estrategia de políticas públicas es fundamental para lograr este propósito, donde la producción nacional cada vez presente mayor integración en sus productos.

Donde otros elementos necesarios vendrían a ser los estímulos fiscales y el control de la inflación, lo que llevaría también a la reducción de impuestos a bienes de consumo básico.

Considerando que la protección a los alimentos y energía permitiría proteger el ingreso real, para que la población diversifique su gasto en otros bienes y servicios.

Otra variable vendría a ser el fomento al empleo formal mediante los beneficios fiscales para las empresas, permitiendo con ello el incremento de los ingresos a la población y crecer en el mercado interno.

Y un elemento fundamental viene a ser la protección a la producción nacional a partir del impulso a las medianas y pequeñas empresas, con el objetivo de desarrollar con calidad y precio lo hecho en México.

Es cierto que desarrollar el consumo interno requiere acciones coordinadas en política fiscal, monetaria, social y comercial, con especial atención en la producción nacional y la confianza del consumidor. Pero el hacerlo de esta manera como modelo económico dirigido a desarrollar el consumo de la población permitiría elevar el desarrollo mexicano, pero también blindaría al país de crisis externas.

DEL ESCRITORIO

Avanza de manera adelantada la revisión del T-MEC considerando que está programada para realizarse hasta el mes de julio de 2026, pero como están las necesidades de mercado ahora, se piensa que todo puede integrarse en este documento trilateral ahora que la globalización se ha movido... Cuando en la vida de la sociedad mexicana se logren terminar las "cuestas de enero", cuando se manifiesta que no hay recursos, entonces se pensará que la economía en México ha cambiado... Hoy en día el mundo del dólar está presentando un resquebrajamiento en el sistema financiero mundial donde uno de los elementos que están afectando su posicionamiento mundial es principalmente la confianza.