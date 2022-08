Todo asunto que vaya en defensa y lucha para que los pueblos y comunidades sigan permaneciendo en el mundo, son bien recibidas y aceptadas, como lo es, el decenio 2022- 2032 de las lenguas, proclamada por UNESCO en los Pinos en el 2020.

En Sonora desde que el presidente llegó a la Presidencia, aplicó una política de atención con los pueblos indígenas, principalmente con el pueblo yaqui, decretó El Plan de Justicia Yaqui, en la cual el proyecto es resarcir los agravios que padeció la tribu yaqui en el pasado principalmente en el porfiriato.

Los pueblos y comunidades indígenas han padecido despojos y aniquilación paulatina de su cultura y lengua, lo que revela que las injusticias sociales en su contra siguen imperando y se observan como tristes realidades. A la Tribu Yaqui, poco a poco le han reducido el territorio y su recurso agua, aunque tenga un histórico significado cultural y que les da identidad, así poco a poco el caudal del Río Yaqui lo han desaparecido. En este sentido en los últimos tiempos los yaquis solicitaron que le asignaran el caudal mínimo que por ley le corresponde para mantener el ecosistema y su sobrevivencia.

Cada año las lenguas indígenas pierden hablantes, lo que evidencia que en tiempos cortos la posible desaparición de grupos sociales que tienen otras formas de ver el mundo. En territorio yaqui, los ocho pueblos tienen esa amenaza, cada vez las nuevas generaciones se adecuan más al uso de la lengua nacional dejando a un lado la lengua yaqui.

En conclusión, los pueblos y comunidades indígenas en el mundo y en el país, ahí están, sobreviviendo, quizás con sus propios modelos de permanencia, pues las leyes a pesar de estar claras en la constitución de México y otros países, no avanzan en sus políticas de atención y desarrollo considerando su autonomía y participación abierta e incluyente.

Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, una reflexión más para mirar de fondo el futuro de los primeros pobladores de estas tierras y naciones.

Ousailamaniatjo´akame, taewaiamebetchi´iboyeupuaritakayo´oriwa

Agostota 9po, jumeOusailamaniatjo´akametaewaimyo´oririawa, jumeyoiya´uramnallebelleemuNacionimmeuja´abwekamejunulen a bichak, amanaabujtietejoita yak, bem am bichakaapoamani, bemameulutu´uriakaapoamani. Mejikopojumeousailambichame INALI, INPI, CulturasPopulares into wawate, a teuwakammejukalutu´uriataamebetanaayukamta, amanaabujtijumetekilimamebetchi´iboya´arimeteuwakamme, jibabichaubichatu´uwatawaatakai into jukayo´olutu´uriautte´atabwijneepoamani.

Si´imejoowameousailamjibayuuinimanneepoamani, tu´i, jibaala´eakamabettuna, maasujuwojmamniria 2022-2032 nokimutte´atamakbetchi´iboyeupuari, UNESCOtabetana, Pinompo 2020po.

Sonorapojuachaiyo´oya´utMejikopo, ya´uraata a mabetakaaponaatekai, ousailambetchi´ibotekilimbetanabo´ota yak, junulentukaapoamanijiakitabetchi´ibobwe´utekiltatomtak: "Plan de JusticiaYaquita", iniebejajukakaatu´irakjakwojiakitaujoosuwakamtatu´ibo´otamakbetchi´ibo, inimwaamiche´asanjukaporfiriatoposikamta.

Jumeousailamnallebelleemuropo´ojo´aram into lopolimpojo´akame, jibayuuomolabitwak, amanaabujtibembwiamu´uraawak into bemyo´olutul into nookimlaulautiamautawariawa, luutariawa, inileninim a jiiapoamani, machisikatekkaatu´isibembinwaapo, kiali´ikunkaateuwaamachikajuni´i, inilenrojiktisimamachiameuweyeme. JumeJiakim, laulautijubembwambwiau´uraawa, cheewasuilitchisiaayu, aemakintokoba´ata, jaintu´uwayo´olutu´uriaayukaapojuni´i, bwe´itukjiakitapujbatamaka, a ta´atebo, inilenlaulautijiakbatweluutek. Inilentukaapoamani, kaabinwatukojumejiakimba´ata ae betchi´iboaawak, yoileyta a teuwaapoamani, jalekikajiba, inilenju´uamakonilaayukamejiapsaneepoamani.

Chiktiwasuwasuktiammetjumeousailam, ousailanokameta´arusaka, inilenbejamachisimaachi, kelautijeelaluutinemmejumeaniatata´abwisibichame. Jiakimnasuku, jumewojnaikiropo´ojo´aramjunuenameuweye, che´ajumejubwakatriamyoinokiujoiwasaka, inilenbejajukabemyo´owamnookiomolabiakta.

Inilenbejajumeousailamsi´imeaniachi into inimnaciompo, jijiokotjuni´ibichaubichakatsaka, bemamekonilaayukamtata´apoamanijibayuujiapsamme, bwe´itukojainjumeyoi ley Constituciompoamani a teuwaapojuni´i, inimMejikopo into watenacionimpo, kaatu´isiameuweye, bemtu´uwatabitneepoamani, bemyo´olutu´uriapo, bemnesaweepoamani into kaabetayeutawaaneeka.

Initaewaiousailamaniatayukameyo´oriwa, emo temaiwameyaawak, bwetakaakiabepatu´iean, che´asamtuatu´uwataamebetchi´ibowaatakakai, bichaubicha am katneepoamani.