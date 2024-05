Después de un mes

Hace aproximadamente un mes de mi última colaboración, no por falta de ganas sino por muchos factores que se van presentando día con día como que la mente se bloquea para tratar tal o cual tema podría decirse, aunado a que todo gira en la efervescencia de las campañas políticas y francamente es un tema que no es muy de mi agrado tratar ya que para eso hay mucha gente que escribe a favor de tal o cual partido y no es mi intención caer en polémica que no lleva a ninguna parte pues cada quién vota por el candidato de su preferencia y tiene su muy particular forma de pensar.

Es verdad que hay muchas cosas por cambiar y mejorar, pero no es cuestión de dejárselo todo a los políticos y poner nuestro granito de arena en lo que nos corresponde y desde nuestra trinchera ya que finalmente estos no son damas de la caridad y, perdonando mi incredulidad, no siento que realmente los mueva el bien común, algo que ha existido a través de los tiempos y no se vislumbra que la situación cambie pues lo que siempre se trata es de llevar agua para su molino en todos los aspectos ya que lo que menos cuentan son las ideologías de pintos y colorados de ahí tanto chapulín que se cambia de un partido a otro de acuerdo a intereses propios o de grupo al que pertenecen, y se convierte todo en circo maroma y teatro.

Lo único cierto es que vivimos en una democracia que muchos países quisieran tener, y es la que hay que cuidar para no caer en la "dictadura" que muchos dicen que estamos y no han sentido directa indirectamente los efectos de ese tipo de gobierno que ya sea izquierda o derecha es tirano.

En fin, parece que me contradigo con lo que expongo al principio, usted perdone lector que me hace el favor de poner atención a estas letras, pero como también hago mención es difícil de sustraerse de la política en estos tiempos, ya sea quienes participan en ella o los que como yo podemos opinar gracias a la libertad que tenemos de hacerlo como consecuencia de una democracia, y la que repito hay que cuidar por lo valiosa que es y si algún día se pierde quien sabe dónde vamos a parar. Por hoy es todo hasta la próxima.

