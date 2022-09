Desarrollo económico y social a la inversa

Como ya se había comentado por parte de algunas entidades financieras extranjeras, será real que se dé otro movimiento a la alza de las tasas de interés, porque así lo hace entrever el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y seria para cerrar este año.... Interesante lo que manifiesta la calificadora Moodys, de que hasta el año 2024 México tendrá una calificación favorable, por las características que muestra su economía y el manejo de las finanzas públicas que hace el gobierno federal en turno, haciendo con ello que se dé certidumbre plena para la inversión.... Puede ser que en la actualidad, el tema de las criptomonedas no esté sobre la mesa de las inversiones en crecimiento por las bajas que ha tenido, producto de todo lo crítico de la situación financiera mundial, pero eso no significa que no seguirán.