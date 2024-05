De capa caída "Checo" Pérez y Los Dodgers de Los Ángeles

Ni "Checo" Pérez, ni Max Verstappen, tuvieron ayer éxito en el Gran Premio de Mónaco. El tapatío chocó y no terminó la carrera, mientras que su compañero, el campeón, quien ocupa el primer lugar de la actual competencia, fue relegado al sexto sitio. Ambos pilotos perdieron puntos, pero Verstappen sigue siendo el número uno, mientras que el mexicano dejó de ocupar una de las primeras tres posiciones del rubro más importante de pilotos, de Red Bull... Ahora a esperar el siguiente Gran Premio del mejor automovilismo del mundo, para ver si el "Checo" logra recuperar terreno, pues no le ha ido nada bien en 2024. Así es el deporte, no siempre los atletas pueden tener buena suerte y a "Checo", el mejor conductor mexicano de todos los tiempos, las cosas no le han salido como él lo desearía... Sin embargo, a esto le resta todavía un tramo demasiado extenso y todo podrá ocurrir. Ya vendrán buenos tiempos para la escudería Red Bull, la cual sigue siendo la número uno en el automovilismo universal... El que anda "escupiendo por un colmillo" (encantado de la vida), es Charles Leclerc, quien conquistó el primer lugar del GP de Mónaco. Oficialmente se informó que la siguiente carrera se llevará a cabo en Canadá... He aquí los nombres de los primeros CINCO lugares de la competencia de ayer: 1.-Charles Leclerc. 2.-Oscar Piastri, McLaren; 3.-Carlos Sainz, Ferrari; 4.-Lando Norris, McLaren y 5.-George Russell, Mercedes... Por otro lado, los Dodgers de Los Ángeles continúan de capa caída. Ayer los Rojos de Cincinnati le propinaron la quinta derrota consecutiva, al derrotarlos por 4-1, en una de las rachas más desastrosas del equipo angelino de los últimos años y en esta ocasión cuando los expertos los están anunciando como los grandes favoritos para llegar a la Serie Mundial... La verdad, que ni el pitcheo, ni la ofensiva, ha estado respondiendo... Si bien es cierto que todavía conservan el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, vemos que el equipo que comanda Dave Roberts, no se le ve chispa, ganas de salir adelante. Cualquier serpentinero los está dominando en forma increíble, incluso al propio Shohei Ohtani, a Freddie Freeman, Mookie Betts, etc... Walker Buehler, quien lleva tres salidas en su regreso, después de dos años y medio de estar inactivo, por la cirugía Tommy John, en su más reciente salida permitió tres carreras, dos por cuadrangulares y sufrió su segunda derrota. Y así como Buehler, está el resto de abridores, recibiendo palos de vuelta entera y la ofensiva brillando por su ausencia. No sé, pero al paso que van los angelinos, vemos muy difícil que puedan llegar al Clásico de Otoño...Un equipo con esa clase de bateadores, no puede perder cinco partidos en fila india, cuando son señalados para llegar a la Serie Mundial... El año pasado, como lo señalamos en este espacio ayer, estaban también señalados para llegar a la Serie Mundial, pero resulta que, en la primera serie de postemporada, barrieron con ellos los Diamondbacks de Phoenix y los enviaron a descansar... Hoy, a como están jugando, nada extraño sería que también muy temprano los despachen a descansar, no pudiendo vencer a los Rojos de Cincinnati, ni en casa ni de visita. Los abridores no aguantan seis entradas y los bateadores se la llevan abanicando la brisa. Vamos a ver cómo les va en la siguiente confrontación. Por el momento, tienen una ventaja de 5.5 de los Gigantes de San Francisco; 5 de los Padres de San Diego (no jugaban todavía con los Yanquis ayer, pues el partido era vespertino-nocturno) y los D-backs se estaban acercando a 6 partidos... Otro equipo que anda mal y de malas, son los Rays de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana, pues se encuentran en los últimos lugares de dicho sector, acompañando a los Azulejos de Toronto. Aquí el primer escaño lo ocupan los Yanquis Nueva York, mientras que los Orioles de Baltimore le siguen en la segunda posición... En el futbol europeo, específicamente en LaLiga española, Barcelona cerró la temporada derrotando ayer al Sevilla, 2-1, para concluir la temporada con 85 puntos, 7 empates, sólo tres derrotas y siete empates, en el segundo puesto, diez unidades menos que los campeones de LaLiga, Merengues del Real Madrid. Estupenda la labor de Xavi Hernández, pero la "política" en todas partes es dañina y con Xavi no fue la excepción, al quitarlo de la dirección del Barca, quien, a pesar de ausencias de élite, el emblemático exjugador y DT del equipo, lo despidieron, cuando ya había confirmado el presidente Laporta que continuaría en el mando del conjunto en la campaña 2024-2025... I`ll see you later.