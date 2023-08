Crisis de la seguridad pública

"Cajeme, la ciudad que llora.

El presidente municipal de Cajeme parece absorto en sus planes reeleccionistas y no quiere manchar su imagen con estos sucesos que están pasando en su municipio, no en Yucatán o en Michoacán. Y sale únicamente a justificar a una incapaz Policía Municipal que varias horas antes supo en su momento lo que el agresor de la muchacha había hecho y no fue para actuar "porque no está en flagrancia".

Menuda respuesta que solamente deja en evidencia que, en materia de Seguridad Pública, hay una crisis exponencial, como dicen los abogados, pues cada día hay uno o dos asesinatos, de hombres o mujeres, y las autoridades federales, estatales o municipales solamente alcanzan a colocar a los soldados o la Guardia Nacional en las entradas a las colonias o comunidades para que sirvan como agentes de Tránsito, pues, la verdad, son escasos los resultados de esos "retenes".

Mientras tanto, los malosos se apoderan de casas solas y las hacen sus guaridas para dirigir desde ahí sus acciones de narcomenudeo.

¿De qué sirve, sostienen, que "la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora, con un 93.7 por ciento de elementos certificados, avanza para ser la corporación mejor evaluada en el país", como afirmó María Dolores del Río, secretaria de Seguridad Pública?

Hay muchas áreas de la vida pública de Sonora que se están descuidando por estar inmiscuidos en tareas partidistas y al que dejan como responsable, el Secretario de Gobierno, no sirve para maldita cosa pues solamente está pensando cómo saldrá mejor en las fotos con las que se está promocionando como posible candidato en 2024, aprovechando esos momentos de fama al salir a la opinión pública.

Por eso, la gente está indignada y en este espacio se han recibido cartas sobre el tema, que a continuación reproducimos:

"Alguna vez un político dijo: Cajeme es la mejor ciudad para vivir... lo gritó a los cuatro vientos, lo decía en cada evento público, en cada casa, en cada rincón de Cajeme de donde era Alcalde. Lo dijo tantas veces, lo repitió sin cansarse que parece que la violencia se lo creyó y se lo tomó muy en serio anidándose como su mejor lugar en el mundo para vivir. Y no, no se trata de echarle la culpa al pasado ni tampoco de juzgar sus buenos deseos, que sin duda creemos que eran buenos, se trata de preocuparse seriamente porque ya son tan diversos los casos de violencia que en el álbum de las ciudades del mundo ya llenamos hasta la estampa más difícil... preocuparse también porque los únicos que se han tomado en serio y trabajan con ahínco en su tarea son los que viven de ella en su pan de cada día. Tenemos tristeza, preocupación y miedo. Ya no basta que salga un Secretario, una Secretaria o todos los funcionarios juntos y que con sonrisas nos quieran mentir diciéndonos que han mejorado los índices de violencia, que han bajado las llamadas al 911. ¿De verdad creen que creemos eso? ¿De verdad algún cajemense lo cree? ¿De verdad Lamarque también lo ve así? Como si no supiéramos nosotros, los que sí somos ciudadanos, que la cruda realidad es totalmente distinta. Allá ellos si no saben qué hacer con la verdad. Como si no escucháramos los estruendos confundidos con sonido de fiestas patrias ahora prohibidos. Este es el día con día. Esos tres balazos nos retumban y no, no podemos curarlos con saliva, como dice el famoso corrido... No pedimos tanto Secretario de Seguridad Pública cajemense: solo pedimos que la misma altísima intuición de Policía para llevarse a una muchacha que se dio una vuelta en "U" hubieran tenido para ir tras de ese sujeto acosador que se convirtió en asaltante asesino. No pedimos más que algo a lo que tenemos legítimo derecho... queremos una vez mas solo Paz para Cajeme...".

Y ESTA ES LA SEGUNDA: