Controversia sin acciones

Como que la queja y la crítica llega a un momento que se convierte en un deporte muy practicado por algunos en la sociedad de ciudades o municipios, que no se les ve futuro inmediato de avance económico, y todavía más cuando se inicia el comparativo con otras ciudades cercanas al municipio o de algún estado del país, que llevan un crecimiento y desarrollo económico sin detenerse año con año a pesar de las crisis.

Donde esta visión no tiene ningún futuro porque en el lugar en que se vive, no se mueve nada sin acciones que vienen a ser más positivas que los comentarios y quejas que se externan, y que también pueden fincarse en que la dirección política del municipio no está en personas afines, para poder interesarse en participar en que el futuro del municipio sea otro.

Pero cuando el avance se ubica nada mas en las palabras, independientemente de quién dirija los destinos del municipio, serán solo eso, palabras, y lo que hoy se necesitan son acciones efectivas.

Acciones que conviertan a los municipios en entidades productivas, que permitan que con su generación de economía puedan absorber las necesidades de la sociedad en general, como ha sucedido en otros lugares.

Siempre ha sido muy difícil regresar el pasado, donde el comportamiento de las cosas era diferente; donde las ciudades y la población era menor y no existían tantas necesidades.

Pero hoy que el mundo está cambiando, México, sus estados y municipios, no se pueden quedar al margen de estos cambios y es necesario ubicarse en los nuevos tiempos para lograr avanzar con la vida.

Y este ejercicio de necesidades, que requiere pasar a la acción, le queda perfectamente al sur de Sonora, donde el principal municipio viene a ser Cajeme, donde se requiere ir más allá que lo logrado hasta ahora.

Donde casi todo estaba bien hasta que empezó su declive en la década de los ochenta, cuando dejó ir parte de su sostenimiento productivo y operativo al reubicarse todas las dependencias federales, que era base de economía.

Y de ahí en adelante todo lo que fue el avance ha estado sujeto a la actividad agrícola, que es la que más ha presentado vaivenes en su producción y que todavía no logra tomar su posicionamiento real.

Y así están los demás municipios del sur del estado, sujetos a los mejores tiempos que pueda presentar la actividad primaria para tomar nuevamente su impulso, que en la realidad actual, no será igual que antes.

Pero lo que sí se observa de forma contundente, es que son municipios que pueden salir delante de forma exitosa, si dejan de lado el pasado que quieren que regrese y ven de forma precisa al futuro para retomar su desarrollo.

Y que solo se podrá hacer con acciones productivas que vayan dirigidas a impulsar el desarrollo de sus municipios y sus economías a partir de planteamientos donde se involucren conjuntamente con el gobierno.

Donde la participación económica vaya compartida y, todavía más, para que la gestión y el desarrollo de la muy necesaria infraestructura de todo, vaya de manera conjunta y sin dejarla un momento.

Los proyectos concretos de desarrollo, son los que le han cambiado la fisonomía económica a la mayoría de los municipios y ciudades del país, porque son acciones que se desarrollan y ese es el éxito.

Porque las críticas y las quejas sin acciones no desarrollan, y el tiempo pasa y se acentúa el deterioro y el estancamiento económico, entonces el camino es proponer y accionar.

DEL ESCRITORIO

Es muy cierto que las comunicaciones son un punto muy importante para el desarrollo de las economías de los países y es lo que se observa cuando se dice que llegará el Internet a toda la República mexicana por medio de la Comisión Federal de Electricidad, donde vendrá a beneficiar a 6.5 millones de mexicanos, que hasta hoy carecían de este servicio y para lograr este objetivo se indica que se instalarán 2800 antenas a lo largo y ancho del país...Si alguien entiende que la vida ha cambiado en las principales economías del mundo, se darán cuenta que el denominado sueño americano que buscan los mexicanos en Estados Unidos se está transformando, porque ahora estadounidenses vienen por el sueño mexicano por lo de la conversión peso-dólar y el trabajo en línea...Como tardará un poco más para que el desarrollo económico de las familias se logre cambiar, porque todavía sigue con la inercia de la política, donde se sustentaba el avance económico de las actividades productivas en la política.