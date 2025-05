Conflictiva regiduría étnica

Sin duda hay problemas políticos que parecen telenovelas por su extrema o interminable duración. Podría ser el caso, por ejemplo, de la regiduría étnica del Ayuntamiento de Huatabampo. Todo el tiempo que lleva en funciones ese Gobierno local, lo ha debido cumplir con un vacío en esa regiduría. Cuando finalmente se logró destrabar el diferendo, con más apariencia de por medio que efectividad, ocurrió que las cosas al respecto siguen igual o...peor.

Quizá valga procesar un poco más los términos de este asunto. En rigor, desde hace por lo menos un mes, esa regiduría debió estar ocupada, después de que no se pudo cumplir este trámite desde el comienzo de la administración municipal, como era pertinente, y quizá hasta obligatorio, que sucediera así. Ocurre, empero, que en ocasiones la realidad se advierte rebasada por hechos que normalmente tendrían que ser suficientemente claros en motivaciones y pormenores.

De acuerdo con este planteamiento, no se sabe, por ejemplo, cómo fue posible que el problema al que se alude tomara aire de nuevo, cuando prácticamente estaba resuelto con debida formalidad de por medio. Esta debió ser una generalizada visión falaz. Pero el hecho que no puede negarse es que, desde hace un mes, Leobarda Humo Zúñiga recibió la constancia pertinente como edil étnica por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Antes de eso, las instancias respectivas rechazaron objeciones e impugnaciones de excandidatas a la misma regiduría y gobernadores mayos.

Por lo visto, hoy han surgido de nuevo esas actitudes adversas a Humo Zúñiga, sin que parezca importar que ella tiene consigo la constancia oficial que la acredita como regidora étnica del Cabildo de Huatabampo. En este marco, Víctor Manuel Soto Álvarez, representante de Humo Zúñiga, acusó que el Gobierno Municipal está incurriendo en un delito al no tomar la protesta a Humo Zúñiga como regidora étnica ¿Hasta ese extremo han llegado las cosas?

No sólo eso. También está la exigencia de liderazgos indígenas en cuanto a la necesidad de realizar nuevas elecciones en la materia. Quizá las cosas no puedan ni deban funcionar de esta manera tan cortante. Ningún problema puede ser resuelto con base exclusivamente a las exigencias o alegatos de una de sus partes. Es probable que unas nuevas elecciones, lo único que lograrían sería alargar interminablemente un conflicto, que, desde hace tiempo, debió quedar resuelto, en base a los muy proclamados ánimos democráticos o políticos que, según esto, rigen hoy por hoy en la ambientación social existente.

Pero esa ambientación deja mucho que desear. No puede ignorarse que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hizo correctamente lo suyo propio al emitir una constancia de triunfo por la regiduría étnica del Cabildo de Huatabampo. Pero de allí para adelante los hechos en la materia terminaron por complicarse una vez más. ¿No tiene valor entonces una constancia emitida por una instancia electoral? Las preguntas al respecto pueden ser muchas. Pero debe ser hora de que este conflicto sea superado y lograr de esta manera que en el Cabildo huatabampense se ocupe la silla que corresponde a la regiduría étnica.

Acaso resulte fácil plantear consideraciones como la anterior. Sin embargo, en la práctica a veces no es posible compaginar unos y otros hechos. En particular, el problema bajo comentario de hoy se volvió tan embrollado que parecería no tener solución lógica o inmediata. Razón de más, entonces, para apelar a la política que dicen que es algo así como la ciencia a partir de la cual todo es posible. Llama mucho la atención que en ocasiones (en muchas partes) surgen problemas que se dejan crecer y al rato no hay modo de fincarles solución, porque todo en el contexto respectivo se ha complicado, sin real o aparente solución inmediata.

Tal es el caso que se comenta. Una elección edilicia de carácter étnico, que en teoría no daba para muchas complicaciones, terminó transformándose en un verdadero embrollo que es hora de que no se despeja del todo en el ámbito del Gobierno local huatabampense. Es obvio que una situación de esta naturaleza causa perjuicios que ojalá no resulten irreversibles en el ámbito de la Etnia Mayo. La regidora que no ha podido cumplir su encomienda pertenece a este conglomerado. No está del todo claro, dicho en base a los hechos rijosos o pleitistas que han ocurrido, si finalmente Leobarda Humo Zúñiga podrá desempeñar su labor como regidora étnica en el Cabildo de Huatabampo.

Tiene consigo toda la formalidad legal para hacerlo. Con eso debería bastar o ser suficiente para realizar la tarea correspondiente. Pero queda en claro que también tendría que despejarse la ambientación pleitista predominante hasta hoy en torno a esa posición edilicia. Dicen que hay milagros muy efectivos...

