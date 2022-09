Competitividad, innovación y tecnología

Y lo que se dice por la reconformación de la geopolítica mundial, es que se debe ver seriamente que las Américas también deben conformar su región económica para poder competir con las que ya existen en el mundo.

Y no deja de ser muy interesante esa propuesta, porque se estarían integrando los países de América del Norte, para lo que ya está en la mesa del mundo comercial y productivo, que quedó a la vista ahora que la pandemia está controlada.

Donde la mayoría de los países se quedó observando que todos sus componentes y productos terminados estaban en otra región y dependían casi totalmente de ellos y, al momento no podían hacer nada para solventarlo, pero sí con efectos económicos negativos.

Hoy, que esa situación se está viendo con calma, se llega a determinar que se tiene que realizar la transferencia de parte de la producción de las empresas de Norteamérica a terceros, localizados en destinos cercanos, lo que se denomina nearshoring.

Lo que haría un despegue de la dependencia que existe hasta hoy, de bastantes empresas que todavía dependen de la integración de sus productos de componentes de empresas de Asia y que además todavía no logran tomar sus niveles de producción.

Lo que hace que el principal mercado comercial mundial esté en pláticas sobre este tema con sus socios Canadá y México, para integrar esquemas que permitan cambiar esta correlación de producción que hay con Asia.

Y que hoy buscan que se tengan soluciones de una problemática que tiene efectos productivos y económicos de amplia magnitud y que se espera que en el corto plazo quede solucionado y se continúe con el avance económico.

Pero para lograr este objetivo, muy necesario, se tiene que impulsar el desarrollo óptimo de la educación para lograr incidir en la competitividad y, principalmente, talento especializado a partir de la innovación y la tecnología.

Porque la pandemia de alguna manera hizo que el avance productivo y económico de la mayoría de los países se detuviera, de los cuales Norteamérica no fue la excepción y se perdió.

Reconociendo la disminución del desarrollo educativo y científico y hoy los retos son mayores para lograr ponerse al día en los que requiere la sociedad actual.

Y es hoy cuando México tiene amplias posibilidades de elevar de nivel su crecimiento y desarrollo económico, por la situación que se está presentando en las diferentes economías del mundo y que se deben aprovechar.

Impulsando de forma efectiva la investigación, la innovación en el desarrollo de nuevas tecnologías, que permitan que cada una de las regiones del país mejoren su avance económico y logren el bienestar con esta oportunidad.

Reconociendo que México lo tiene talento y solo es cuestión de apoyar su desarrollo, para que a partir de ello se contribuya en cambiar la situación de subdesarrollo que todavía presenta el país y posicionarlo a partir de su avance científico y tecnológico.

Lo que obviamente generará un mejor nivel de vida para todos y no esperar que el desarrollo de la vida económica y social del país llegue por arte de magia, la oportunidad ya está disponible.

DEL ESCRITORIO

No es muy lejano que se esté pensando en mover nuevamente el porcentaje de las tasas de interés y todo será posible porque así es, en lo que se le presente a la economía de los Estados Unidos, para que Banco de México incremente también las tasas de interés, pero habrá que esperar y no mucho para saber qué pasará...... Lo que sí es notorio, es que los bancos tendrán que poner a revisión sus sistemas de atención al público, porque existe ya una acumulación de quejas porque el cliente es lo último interesante para los empleados bancarios y eso no es bueno, aunque sean instituciones bancaria extranjeras...... Interesante el porcentaje de 53 % de los negocios en el país, no solicitan créditos por la gran cantidad de requisitos y las tasas de interés, haciendo con ello que no tengan recursos para crecer y menos para innovar y muchas de ellas tengan que desaparecer y esto no debe de suceder porque esto afecta el avance del país.