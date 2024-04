"Checo" Pérez correrá hoy en Japón, en busca del podio

"Checo" Pérez arrancará en segundo lugar, atrás de su compañero Max Verstappen, quien ganó la pole superando al piloto mexicano con solo 066 centésimas, en el Gran Premio de Japón que se realizó anoche, a partir de las 22.30 (hora local), domingo en Japón. "Estuve a nada de superar a Max, pero en la alargada, si no se presenta algo imprevisto, trataré de superarlo para disputar con él, la primera posición de este GP de la Fórmula 1, en su cuarta edición 2024, con el objetivo de continuar sumando puntos en el casillero de las unidades de los mejores pilotos del mundo", expresó el de Guadalajara al platicar con los reporteros, entre ellos estaba el extraordinario comentarista azteca "Chacho" López... El triple campeón mundial, el neerlandés Verstappen, no le fue bien en la anterior carrera, pues abandonó la competencia, por problemas en su coche, pero aún sigue siendo el número uno de este año, por los triunfos en los primeros dos eventos. Por lo que concierne a "Checo", éste suma seis victorias y 37 podios, en su trayectoria en la Fórmula 1. El Gran Premio lo podremos observar por Fox, que tiene la exclusividad, canal 303 de Megacable. Le deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes a "Checo", quien al parecer se vio muy contento y feliz por haber obtenido la segunda posición, porque tiene la gran oportunidad de pelear al tú por tú con su compañero Verstappen, el primer lugar del GP de Japón. Hay que observar la carrera y mañana comentaremos sobre el desempeño de "Checo", quien por cierto, declaró que hablará con los directivos de Red Bull, pues su idea es continuar con la mencionada escudería. Entonces, si anoche tuvo una actuación sobresaliente, las cosas se le facilitarían aún mejor, para proseguir perteneciendo el año entrante a la exitosa RB...

En otro orden de ideas, el tiempo va volando y ya vamos para el cuarto mes del año y por tanto, se acerca a pasos agigantados la asamblea de presidentes de la LMP, para dar a conocer el calendario regular de la Liga Mexicana del Pacífico, en su temporada 2024-2025 y, lógicamente, la fecha del draft, el cual podría ser a fines de junio, o bien, a principios de julio, para dar oportunidad al comportamiento ofensivo que logren tener en esos dos meses y días, los jugadores extranjeros y aztecas en la Liga Mexicana de Béisbol... Paréntesis de luto, para enviar nuestro más sentido pésame al pitcher de los Yaquis, Fernando Sánchez y familia, por la irreparable pérdida de su señora madre Alma Navarro. Deseamos de todo corazón, que pronto les llegue la resignación. Descanse en paz... A propósito de Sánchez, un brillante prospecto que pertenece a los Padres de San Diego, es un joven lanzador que tiene un enorme futuro e incluso bien podría debutar en cualquier momento con los Frailes, si éstos consideran que ya está listo para dar el gran salto a las Mayores. Aquí con los Yaquis, en la temporada anterior, tuvo salidas sensacionales, con lanzamientos que superaron las 95 millas, al grado de que no terminó con los Yaquis, pues estuvo condicionado a menos de 80 lanzamientos y eso perjudicó demasiado al bullpen de la "Tribu". Lo anterior habla de que Fernando tiene grandes posibilidades de que pueda este año –quizá en septiembre-- lanzar con el uniforme de los Padres. No hay que perderlo de vista, pues es otro obregonense que pretende instalarse en el mejor béisbol del mundo... Por lo demás, los Tomateros de Culiacán, anunciaron que Oscar Robles, de 47 años, será su manager en la temporada 2023-2024, supliendo a Alfredo Amezaga, quien ahora está en Saltillo... Robles, nativo de Tijuana, defendió por tres temporadas el jersey de la Nación Guinda. En la primera de ellas, (2014-2015), conquistó como tercera base el campeonato número 10 para los Tomateros. Vistiendo el uniforme guinda, vio acción en 167 juegos, promediando .305, con 6 jonrones y 59 carreras producidas, además de vivir uno de sus mejores momentos, llegando a mil imparables en la Liga Mexicana del Pacífico, en el inmueble de los guindas. Robles, al retirarse como jugador profesional, el tijuanense debutó en la campaña 2018-2019 como manager de los Yaquis de Ciudad Obregón. Esa misma campaña dirigió a los Tomateros en la postemporada en forma interina con marca de 1-1. Oscar tiene seis contiendas invernales de experiencia como manejador. Su marca registra 166 ganados por 151 derrotas, así como dentro de su palmarés presume el galardón de Manager del Año de la temporada 2020-2021. Sin olvidar, que jugó tres temporadas en las Grandes Ligas, con los Dodgers y Padres de San Diego... I`ll see you later.