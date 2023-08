Cbtis 37: ¿estás en la lista?

Llega una denuncia en torno al desaseo que se vive en algunas instituciones educativas a la hora de las inscripciones de los alumnos, como el Cbtis 37, que alguna vez fuera reconocida como la mejor preparatoria de Ciudad Obregón, pero lamentablemente tiempos traen tiempos.

En un documento que, según el padre de familia denunciante, ya envió a las autoridades educativas, a su recién egresada hija, de la Secundaria Campoy, no la asignaron en el Cbtis 37, en donde ya tiene un hermano en el tercer semestre de Contabilidad.

Para que su hija quedara en la misma escuela de su hermano, dice, acudió al Cbtis 37 y la enviaron con la secretaria de Dirección, que le preguntó si era de las personas recomendadas, a lo cual asintió y por ello lo enviaron a la Jefatura de Control Escolar, en la cual dos personas le atendieron.

En función de que las autoridades aún están investigando, se supone, este caso, no pondré nombres, pero los tengo a la mano para quien quiera corroborar la veracidad de los hechos.

"Al abordarlos, me dieron la bienvenida y me buscaron en una lista donde ellos tenían los nombres de las personas que eran "recomendados", me preguntan el nombre de mi hija dado que en el grupo de la secundaria mandaron un mensaje donde solicita el director del Cbtis 37 que vayan a entregar documentos y pasen a pagar la aportación antes de las cuatro de la tarde. Aportación que se refiere a 5,000 pesos para asegurar el ingreso y de 10,000 para asegurar el ingreso y el turno matutino con especialidad, los cuales se entregan directamente con (las dos personas que la atendieron), en un sobre junto con los documentos, cuando te revisan que el nombre del recomendado está en la lista y te atienden en su oficina con la puerta cerrada. Inmediatamente que salimos, tenemos que ir a pagar, aparte, la aportación voluntaria de 2,600 pesos de los padres de familia".

Es más, este padre de familia sostiene:

"Mi intención es presentar una denuncia anónima, sin temor de revelar mi identidad con las autoridades correspondientes que investiguen estas irregularidades, dado que estoy agraviado e indignado porque las autoridades gubernamentales aseguran a la ciudadanía que todos los trámites son completamente gratuitos y que tanto el plantel como PrepaSon, dan prioridad a los aspirantes que ya tienen hermanos inscritos en el Cbtis 37; sabemos que hay otros papás que tienen a sus hijos en una lista de espera y que tienen otros hijos ya en semestres avanzados y no les han hablado, el nombre de sus hijos no aparecen en la lista que tienen (las dos personas que lo atendieron), nos dijeron que esos nombres se los había pasado a ellos directamente el director y, que si no estaban en esa lista, lo vieran con el director el día lunes 21 de agosto, ya que regresara al plantel porque no se encontraba en la ciudad, pero que ellos solamente recibían a los recomendados que aparecían en su lista".

Es indignante que a estas alturas, en pleno proceso de transformación del país, como por ahí se quiere dar a entender, existan todavía prácticas tan aberrantes. Según los enterados, deben existir otras escuelas en las cuales se realicen estos actos de corrupción que dañan la imagen de las instituciones.

Alguien tiene que poner remedio a esta situación.

EN CORTITO

La falta de personal en Volaris, una de las líneas aéreas que tiene vuelos hacia Ciudad Obregón, obliga a veces a demorar el arribo de las aeronaves. Según se logró saber, el viernes pasado se retrasó el viaje que venía del aeropuerto internacional de Guanajuato, localizado en Silao, pues aparentemente no había tripulación disponible, lo cual hizo que el arribo fuera hasta las 11 de la noche, unas tres horas de retraso. Lo curioso es que muchas empresas afirman que sus vuelos son poco rentables, pero casi siempre tienen vendidos todos los asientos, pero acciones como la de los retrasos poco a poco van minando la confianza de los usuarios... La raza amarga dice que el día en que los policías amablemente solicitaban a un presunto asesino de la zona norte que saliera a platicar con ellos, les hubieran enviado de refuerzo al agente de Tránsito que esposó a la muchacha de una agencia de autos. Lo que son las cosas, sostienen: no te puedes dar una vuelta en U porque te maltratan, pero asesina a alguien y te tratan con toda la amabilidad del mundo, "conforme al protocolo", como justificaría ayer el alcalde Javier Lamarque Cano, Si el miedo no anda en burro: contra los ciudadanos indefensos, con todo, pero contra quienes tienen fama de "pesados", el mejor de los tratos. Por cierto que en redes sociales la condena es unánime y hay posturas incluso de que debe morir. No hay que ir a los extremos sino confiar, y vigilar, la aplicación correcta de las leyes... Pues se confirman los rumores de la mañana de ayer en el sentido de que Santiago Creel saldría de la contienda por la candidatura presidencial y se uniría a Xóchitl Gálvez, por lo cual ahora la disputa será entre dos mujeres, es decir un frente a frente Xóchitl- Beatriz Paredes Rangel. El colmillo a todo lo que da, Incluso otros contendientes se sumaron a las felicitaciones a Creel por haber declinado, ya que por ello lo consideran "un hombre de Estado, con gran visión y vocación política". ¡Ah, bárbaros!, no se miden...

