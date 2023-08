Cajeme y sus pendientes

Con todo lo que tiene de instrumentos económicos y financieros se está defendiendo para no lograr llegar a una recesión económica, dicen los analistas financieros de varias entidades, porque en el mes de agosto se contrajo la demanda de nuevos negocios en el sector servicios...... De tanta información de precandidatos que se dice que no lo son porque no es tiempo electoral, casi se ha olvidado lo que es la recuperación de la situación económica del país, con sus índices más a la vista, como la paridad cambiaria o la inflación. Habrá que retomarlos...... Todavía existe buen tiempo para planear cuál será el destino comercial y económico de los cultivos agrícolas otoño-invierno, la definición de estrategias es importante que ya se tengan.

Y son varios, que todos ellos conjuntan para su solución a la sociedad con el Gobierno Municipal, porque es la única forma para su solución, aunque en ese sentido se tiene que adquirir su confianza.

Porque son algunos gobiernos los que han pasado por Cajeme y poco se ha trabajado de forma completa con la sociedad, aunque en la teoría y en el discurso se diga que así es.

Porque al ser un trabajo conjunto, inmediatamente se observa cuando la sociedad está contribuyendo de manera directa en el logro de su prosperidad y permanece presente atendiendo su participación.

Aunque siempre se haya dicho que es un trabajo conjunto el que se hace por la comunidad, todavía falta bastante por hacer en ese sentido y lo que más quiere la ciudadanía, es que sea tomada en cuenta.

Y no nada más cuando es tiempo de elecciones, donde las manifestaciones de simpatía se desbordan, sino la sociedad considera que esa forma de llegar a pedir el sufragio, sea permanente.

Porque todavía no se alcanza a entender por parte de la representación popular, que la participación ciudadana es un elemento fundamental para lograr el bienestar de todos.

Y sólo se logra con el mantenimiento del contacto ciudadano, considerando que sólo con el trabajo en equipo se puede lograr avanzar en la satisfacción de las necesidades.

Es cierto que a Cajeme le hace falta la solución de bastantes pendientes, como la mejora regulatoria como se dijo, pero más importante es la voluntad colectiva de hacer avanzar el Municipio.

Pero un pendiente de peso, es la situación entre lo que es el gasto corriente y gasto de inversión, que no le deja mucha maniobra a la autoridad para darle cumplimiento a la problemática ancestral.

Son bastantes las piezas que habrá que conjuntar, para que el Municipio de Cajeme, se dirija al camino del bienestar con desarrollo y crecimiento económico y ese rompecabezas ahí esto sólo falta integrarlo.

Porque es claro que la vida económica de un Municipio, no se da por arte de magia, ni tampoco la satisfacción de las necesidades sociales y ahí es donde entra la participación de las soluciones.

Y soluciones existen bastantes, pero siempre y con mucha razón se dice que deben de existir recursos económicos para que se resuelvan los pendientes, pero existen muchos otros que no los necesitan.

Que dentro de los pendientes de un Municipio es poco lo que se utiliza en solucionar problemas sin aplicación de recursos gubernamentales, porque ha sido la costumbre que todo sea así.

Donde también además del trabajo en equipo con la sociedad es fundamental, está también la capacidad de gestoría de la autoridad, que igual es un elemento fundamental para lograr objetivos.

La dinámica de una estructura de Gobierno Municipal, tiene bastante que ver en su participación en su Municipio, a partir del liderazgo que presente el presidente municipal para lograr todos los objetivos.

Porque un elemento prioritario para la solución y el hacer avanzar en la satisfacción de muchas necesidades, es que exista la voluntad política, porque ese ingrediente hará avanzar bastante a Cajeme.

DEL ESCRITORIO

