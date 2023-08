Aprovechar el mercado interno

Aunque sea poco creíble para algunos analistas, la economía presenta características de crecimiento desde hace meses y como consecuencia de ello, también el consumo interno está despegando.

Y se considera que esa tendencia tendrá sostenimiento para los siguientes meses del año y es información indicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Donde la tasa de crecimiento promedio es del 3.9 por ciento, que se considera que probablemente la tasa presente alguna modificación en los siguientes meses, pero de alguna manera es un comportamiento positivo.

Y aquí es donde entra la pregunta, de dónde se está apoyando este crecimiento de la economía mexicana, que se pudiera pensar que es por las exportaciones, como actividad permanente hacia el exterior.

Lo que muchas veces se indica como el punto de partida para la realización de una evaluación económica, para determinar el crecimiento de la economía de México.

Que también sigue siendo parte importante del crecimiento que hoy vive el país, pero además de ello es necesario analizar el mercado interno, como el indicador que hay que analizar.

Porque es de manera automática como se manifiesta un crecimiento de la economía mexicana, no contemplado en los análisis y que de alguna forma es el que está siendo pivote del desarrollo.

Y este crecimiento de la economía interna, es manifiesto en el comercio y en los servicios, indicando que esto sucede porque existe mayor capacidad de compra de la sociedad mexicana.

Obviamente que esto también es producto del incremento del empleo formal que existe a partir de este crecimiento de estos dos sectores, que conforme avanza el tiempo, presentan mayor dinamismo.

Y hoy donde se abren las oportunidades para el crecimiento de la inversión en estas dos actividades, porque el crecimiento del salario real, permitirá que la capacidad de compra se expanda.

Muchas de las veces, existe la necesidad de conocer oportunidades de inversión, al considerar de que existe mercado para el desarrollo de nuevos giros de comercios y servicios.

Y hoy la economía mexicana está en ese crecimiento de la capacidad de compra, que permitirá que sigan creciendo las inversiones que vengan a satisfacer esa dinámica que está presentando el mercado.

DEL ESCRITORIO

Aunque no se quiera, pero el movimiento político anticipado, denominado consulta interna de parte de los institutos políticos nacionales, no deja de causar incertidumbre en el desarrollo económico, al pensar quien ocupará la silla presidencial...Para los que están preocupados por el destino de las criptomonedas, se puede saber de que todavía están vigentes y se puede esperar que su permanencia esté asegurada en el mercado financiero mundial, con las altas y bajas correspondientes, pero ahí seguirán...Alguien pregunta porque no es México, un país de primer mundo como Estados Unidos y Canadá y solo es cuestión de completar un check list como se dice, y claro cumpliendo con ello, se posicionará el país, como una economía desarrollada de forma automática, sin decirlo que ya es porque se percibirá de inmediato.