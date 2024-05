Ante una Renuncia

En Huatabampo, por lo visto, los secretarios del Ayuntamiento, duran poco tiempo en el ejercicio del cargo. Recién, por ejemplo, Sergio Ruiz Valdez presentó su renuncia. Había llegado al puesto en enero de este año. Lo hizo para sustituir a Rafael Orduño Valdez.

Es obvio que ningún funcionario municipal (ni de otra jerarquía) debe aspirar a eternizarse en el desempeño de la tarea que le fue conferida. Las cosas en el servicio público no funcionan así. Pero no deja de llamar la atención cuando esas mismas cosas suceden en sentido contrario. Es decir, cuando se advierten singularizadas por una notoria brevedad en el ejercicio de la tarea conferida.

La verdad es que en política no hay nada escrito al respecto y tampoco tendría por qué existir una especie de manual con especificaciones al respecto del que pudieran servirse sus protagonistas. No en balde, bajo ciertas enseñanzas prácticas, la política, más allá del andamiaje teórico e incluso académico que le puede sustentar, no es más que rigurosamente un juego de circunstancias. Aunque eso sí, buenas o malas, lo que ya dependerá precisamente de los factores que se pongan en juego.

Pero el caso que nos ocupa en esta ocasión no parece tener consigo significados tortuosos o diabólicos, dicho sea, por lo menos en un primer vistazo. Sergio Ruiz Valdez renunció como secretario del Ayuntamiento por así convenir a sus intereses. A menudo, sin embargo, hay que advertir que una especificación de esta naturaleza suele ocultar o encerrar motivaciones tortuosas o drásticas que no se desea que conozca la opinión pública.

No siempre suele ser así, pero en la política a la mexicana parecería que tal doblez de actitud es la más recomendable para oscurecer una decisión política o administrativa de más o menos cierto nivel. Por lo visto, las razones de Ruiz Valdez para dimitir a su cargo no son tan complejas o inocultables, porque él mismo las explicó al parecer sin mayores complicaciones. En este sentido dijo que se suma "abiertamente y en la primera línea" al proyecto de Alberto Vázquez Valencia para "poder consolidar el segundo piso de la 4T en Huatabampo".

En otras palabras, lo que Ruiz Valdez quiso decir es que se suma a la campaña morenista por la alcaldía de la Tierra de los Generales. Pero lo que son las cosas: en el momento mismo en que se escriben estas líneas, escuchamos en una radio navojoense que la administración municipal de Huatabampo continúa desmoronándose y que una prueba de ello es la dimisión de Ruiz Valdez.

Quienes saben de política (y al parecer todo mundo en este país presume de ello), suelen decir que no siempre lo que se dice en esta actividad tiene que ver con la verdad, rutina que por lo visto ha terminado por asumir una muy bien nutrida carta de naturalización. Pero a la hora de la hora, sólo Ruiz Valdez debe saber mejor que nadie por qué se alejó de la secretaría del Ayuntamiento, junto, claro, con el alcalde Jesús Flores Mendoza. Aparte, no debe olvidarse que uno de los principios fundamentales de la 4T radica en "no mentir". Hay otros dos que son "no robar y no traicionar al pueblo".

La verdad es que sí llama la atención que en un gobierno municipal se produzca una impensada movilidad en un área como la propia de la secretaría del Ayuntamiento. En el caso de Huatabampo van dos renuncias en ese cargo. Pero se entendería que las dos fueron por razones estrictamente políticas y no necesariamente por "grillas" o guerras intestinas (unas y otras son algo así como primas hermanas en los azarosos caminos de la política, según suelen decir conocedores de estos menesteres que tanto gustan a la opinión pública, ¿o no?).

En todo caso, no pasará mucho tiempo sin que trasciendan otros pormenores, si es que verdaderamente existen, sobre los motivos de la renuncia de Ruiz Valdez como secretario del Ayuntamiento huatabampense. Los que explicó él mismo tienen lógica y sentido común. Pero los interesados seguramente querrán verlos traducidos en hechos, para lo cual no deberá pasar mucho tiempo. ¿Quién será el próximo secretario del Ayuntamiento de Huatabampo? Si el gobierno de allí no está desmoronándose, el nombramiento respectivo no deberá ser ningún problema. Por lo menos así habría que suponerlo...

