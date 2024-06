Ante el tiempo posterior y los temas electorales

Por los obvios y diversos significados que le resultan propios, es claro asumir que el tiempo posterior a un proceso electoral suele ser abundante en asuntos susceptibles de interés público. Tal es la circunstancia por la que atraviesa actualmente el país. Por ello, los temas derivados de las elecciones del domingo, en tanto que éstas fueron de incumbencia general, ameritan ser abordados a través de opiniones y comentarios de muy diverso talante.

En el ámbito navojoense, por ejemplo, quedó ya despejado el curso de la elección por la presidencia municipal, ganada por Jorge Elías Retes, con el apoyo de Morena, PT y PVEM. En la contraparte, Jorge García de León, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, asumió que los resultados de los comicios no le fueron favorables. Hizo esta declaración sin acudir a medias tintas verbales y aclaró que desde su trinchera seguirá trabajando "por un mejor Navojoa". Agradeció las muestras de apoyo y cariño que recibió de muchas personas "que quieren hacer de nuestro municipio un mejor lugar para vivir".

He allí las palabras de un contendiente electoral que no evidencia ningún reparo para asumir que la suerte electoral no le fue favorable. La competencia en el terreno de los votos ciudadanos es también como la propia que significa la existencia misma. Es decir, en una y otra se gana y se pierde. La inteligencia, el talento y la honradez, sobre todo, radican en aceptar (o asumir) cuando las cosas no resultan como uno quisiera. Quizá valga reconocer que la vida no es más que eso: un cúmulo de experiencias diversas, incluidas las de carácter electoral.

Por su lado, la Delegación Navojoa de la Confederación Patronal de la República Mexicana felicitó al alcalde electo, Jorge Alberto Elías Retes, por su contundente victoria en las elecciones. En este sentido, Alejandro Morales Mercado, presidente local de ese organismo, planteó al próximo Cabildo trabajar en conjunto por un mejor municipio. Cabe reconocer que no hay mayor improcedencia en este planteamiento. Un Cabildo (sea de donde sea) lo único que tiene que hacer es una sola cosa: trabajar.

Es probable que una buena parte de la problemática que hoy por aquejan a los municipios sureños, se deba precisamente a que sus respectivos Cabildos, a lo largo de la historia, no han querido hacer del todo lo que razonable y obligadamente están en obligación de llevar a cabo como elemental responsabilidad en el desarrollo de sus tareas. La verdad en todo esto es que, también históricamente, quienes llegan a formar parte de un Cabildo suponen o dan por cierto, sin mayores averiguaciones, que son una especie de empleados de muy alta confianza del presidente municipal en turno. Y porque una y otra vez se ha asumido esta indebida creencia, es que una buena parte de los municipios sureños están afrontando problemas que, de ser otras las circunstancias imperantes en sus respectivos Cabildos, podrían ser otras muy distintas las realidades que afrontan una y otra vez.

No hay ninguna rudeza práctica ni teórica en planteamientos como los anteriores. Más bien se trata de hechos o realidades que se ajustan a modos de ser públicos repetidos una y otra vez en los Ayuntamientos. Nadie podría negar que los alcaldes siempre dan por cierto que la mayoría de un Cabildo debe o tiene que estar incondicionalmente de su parte a la hora de aprobar lo que tenga que ser aprobado, sin que importe que exista turbulencia política o social de por medio. ¿Quién manda, manda? Pues sí.

Mientras tanto, vale mencionar que a Huatabampo le espera una etapa de desarrollo, crecimiento y bienestar, todo ello en base a la inversión y el empleo. Así lo planteó Alberto Vázquez Valencia, ganador de las elecciones por la alcaldía, postulado por Morena, PT, PVEM, PES-Panal. Por lo visto y sabido (como ya es constancia general), un partido como Morena ganó casi en todas partes del país. El señalamiento parecería exagerado en una primera instancia. Pero los hechos disponibles rebasan holgadamente esta apreciación. No hay duda ni la habrá: las que acaban de transcurrir fueron elecciones en las que Morena arrolló con propios y extraños.

En el caso de Huatabampo que estamos comentando, Vázquez Valencia ganó la alcaldía a partir de una llamativa oferta electoral. Por ejemplo, planea reactivar la nave industrial del municipio que está en el abandono desde hace por lo menos 12 años. El triunfador de la elección municipal huatabampense dijo: "Voy a ser el alcalde que gestione y traiga la derrama económica, el empleo de calidad, más empresas, lo que se hace cada vez más necesario ante los problemas que sufren dos actividades muy importantes en nuestro municipio, como son la agricultura y la pesca".

He allí una gran verdad que desde hace muchísimo tiempo campea en el terreno de los hechos de un lugar como la Tierra de los Generales. Ya es hora de las soluciones...

