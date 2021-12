Año Nuevo, presupuesto nuevo

Y también se puede pensar, en lo inmediato, que si no sucede de esa forma, el Gobierno en turno no alcanza a ser una solución a la problemática, porque no logra terminar con lo que se demanda desde hace bastante tiempo por parte de la sociedad.

Porque existe en el pensamiento de algunos ciudadanos que así debe de funcionar el Gobierno cuando llega con respuestas efectivas y rápidas, de muchos pendientes económicos y sociales, que están en extremo rezago.

Pero para que eso suceda, así, casi de forma automática, es cuestión de entender el funcionamiento del Gobierno en el Estado y los municipios y a partir de ello, entender porque a veces no se funciona como quisiera la ciudadanía.

Por principio es importante conocer cómo se ejerce el presupuesto estatal y en los municipios, para determinar si en el ejercicio de Gobierno que recién inicia tiene toda la disponibilidad económica, que le permite el presupuesto autorizado.

Para poder resolver todo lo que está en necesidad por parte de la sociedad y sus sectores económicos y con ello lograr el avance que requiere el Estado, que ha sido un propósito no cumplido y pocas veces reclamado por la ciudadanía.

Puede decirse con toda la seguridad, que será difícil para el Gobierno del Estado y sus municipios, terminar de manera puntual con los rezagos sociales e impulsar todos los avances que se requieren con el primer presupuesto.

Porque entendido esta, que las necesidades llevan mayor velocidad que las asignaciones presupuestales y, además, nunca habrá presupuesto económico en los tres niveles que alcance, donde las herramientas principales, serán la prioridad y la honestidad.

Siempre que se llega a un ejercicio de Gobierno estatal, lo que menos existe en sus cuentas y en sus arcas es dinero para hacer frente a las necesidades de la sociedad, porque estas no dejan de hacer presencia por el cambio de autoridades.

Pero lo que sí existe, son compromisos de gasto corriente, crediticios, de obras sin terminar o no construidas correctamente que habrá que hacerlas funcionar y demás pendientes que no faltan en la llegada de un Gobierno a otro.

Donde la evaluación después de todo lo visto, se establece que se gastó más de lo que llegó y lo que llegara entonces se determina, que el Gobierno que se recibe, no lograra cumplir como se quisiera en el primer año de Gobierno, porque la bancarrota está presente.

Y a veces no se dice, para no alarmar a la sociedad, pero a veces no se necesita enseñar los estados financieros del Gobierno Estatal y Municipal, para definirlo que pasa.

Para ello, sólo es cuestión de observar las condiciones

en que avanza la sociedad y sus sectores, para determinar que las tesorerías no quedaron bien y ahí nadie en su momento preguntó y se preocupó del porqué de muchas cosas que hoy se saben.

En el futuro por venir, en el Estado y los municipios, el antídoto para esta situación de poca disponibilidad de recursos, esta la que se denomina austeridad en todas las áreas gubernamentales, para lograr salir a salvo el año siguiente.

Pero aquí también, es muy importante en que la política de austeridad se aplique donde mejor corresponda, porque si no es así, se puede caer en la ineficiencia y de eso ya tiene mucho historial la sociedad y no es bueno.

Lo que sí será posible es que el año siguiente al que está por llegar, se tendrá mayor disponible si sigue una disciplina presupuestal efectiva, en la administración de la crisis presupuestal.

DEL ESCRITORIO

Es entendible que no exista convencimiento de parte del Sistema Financiero Mundial, en el concepto de las criptomonedas como medio de pagos de mercancías y servicios, pero si se analiza el avance de la tecnología en todas las actividades de la sociedad, se entenderá que todo será a partir de ella, así que... Además del incremento inflacionario en las economías de los países, también tendrán un problema deficitario en sus balanzas comerciales, que también le llegará por la situación crítica de los suministros. En estos tiempos, se ha llegado a pensar por parte de algunos países, que si sería mejor preguntar al Organización Mundial de la Salud (OMS), sus proyecciones de contagios para hacer sus presupuestos anuales.