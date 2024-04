Alfredo "Fello" Amézaga, fuera de Tomateros de Culiacán

La directiva de los Tomateros de Culiacán, por conducto de su presidente Héctor Ley López, dio a conocer este viernes 6 de abril, oficialmente, en rueda de prensa, que Alfredo Amézaga quedaba fuera del equipo, por no haber logrado el objetivo principal que ellos pretenden en cada una de las temporadas, como es, lógicamente, el campeonato; por lo tanto, el mandamás guinda agradeció a Amézaga el gran esfuerzo que hizo por cumplir con el objetivo... Sin embargo, no hay que olvidar que los Tomateros hace dos años no accedieron a la postemporada con Benjamín Gil en el timón, mientras que el "Fello" en la pasada temporada, regresó a los guindas al playoff, eliminando en su primera confrontación a los campeones de 2023 Cañeros de Los Mochis en cinco partidos y en semifinales los Tomateros cayeron sorpresivamente ante los Venados de Mazatlán, también en cinco juegos, por lo que eso bastó para darle también las gracias al manager exligamayorista, quien ahora dirigirá en verano a los Saraperos de Saltillo... Empero, una vez que el "Fello" quedó sin chamba en invierno, existe un rumor muy insistente, en que nuestro amigo comandará a los Yaquis en la próxima temporada, en lugar de Sergio Omar Gastélum. Ese rumor lo dì a conocer en este mismo espacio la semana anterior, pero ustedes saben, mientras el presidente y propietario del Club Yaquis, René Arturo Rodríguez, no haga oficial quién será el nuevo piloto de la nave yaqui, los rumores no se pueden tomar como verídicos. Dejemos, amable lector, que el tiempo transcurra y que sea René, como acostumbra siempre, dar a conocer si continuará Sergio Omar, o habrá cambio en la dirección de nuestros queridos Yaquis... Por cierto, estaba enterándome por ahí, que quien estaba coqueteando para dirigir a los Tomateros en la contienda 2024-2025, es Oscar Robles, el mismo que estuvo al frente de Guasave, desde que estos retornaron al beisbol invernal. Quiere decir que los Algodoneros contarán con nuevo capataz. Ya veremos por quién se deciden... En otro orden de ideas, lo que sí se puede comentar con certeza, es que se tiene que presentar en la campaña venidera un mejor equipo que en la justa anterior, en donde la escuadra local no entró ni a los playoffs y eso no puede ser, porque Ciudad Obregón, se infiere, que es una organización de las consideradas màs grandes del circuito invernal, por lo que urge armar un equipo competitivo, que desde el arrancón veamos que tendrá muchas posibilidades de que luchará por el título... Ahora bien, platicando con aficionados, me dicen que los Yaquis tienen rato que no tienen buen comienzo y eso repercute a la hora de sumar puntos en la primera vuelta, la cual es primordial para la calificación a las series de campeonato. Días antes de abrir la temporada ya deberían contar con el equipo completo y darlo a conocer a la fanaticada, para que se enteren, con quiénes comenzarán las actividades, pues si esperan a que lleguen los titulares, dos o tres semanas después y lo que duren poniéndose en forma, el equipo seguramente, andaría navegando fuera de la zona de calificación... No hay que olvidar, que la primera vuelta, es clave y sobre eso hay que redondear a la "Tribu", para ir por el primero, o el segundo puesto, en la ronda inicial y dejar la complementaria para buscar el Standing general. El pitcheo abridor deberá ser sólido y con un bullpen bien conjuntado, se puede llegar lejos. Obregón es una gran plaza, de las mejores de la Liga Mexicana del Pacífico. De eso, no hay la menor duda. Entonces, la palabra la tiene René Arturo Rodríguez, el único directivo que en seis temporadas conquistó CUATRO TÍTULOS Y PAR DE SERIES DEL CARIBE... Y sobre el caso de Julio Urías, la situación continúa estancada. Las Grandes Ligas no han dicho nada. Todo está en suspenso y mientras el Comisionado Rob Manfred, no emita un comunicado sobre el congelamiento del pitcher de Culiacán, éste no podría lanzar una pelota con ningún equipo de las Mayores... Ahí viene la agencia libre y Urías sigue esperando alguna comunicación de Manfred, buena o mala. El manager Dave Roberts, fue tajante al comentar que, "pase lo que pase con Urías, este no regresará al Club angelino"... Por lo tanto, los Dodgers estaban por firmar a Julio por varios años, pero cometió el error garrafal de tener fuerte discusión con su novia, por segunda ocasión y fue a parar a la cárcel, de donde salió pagando una fianza de 50 mil dólares. Tampoco puede jugar en la LMB. Los ofrecimientos de contrato de los Dodgers, a Urías, fueron 1 y 2, 160 y 200 mdd por 6 años y un tercero, 245 mdd por los próximos 7 años. ¿Còmo la ven?... I´ll see you later!