Agua: guerra inevitable (Parte 1)

Esbozan en este documento la situación actual y futura de la disponibilidad de agua y sus consecuencias. Pero será mejor que usted la lea y saque sus propias conclusiones:

"Gran parte del territorio nacional se encuentra bajo algún nivel de afectación por la sequía. La falta de agua o es un tema nuevo ni del que no se supiera pudiera ocurrir".

"Las reservas hídricas, como presas y lagos, están en sus límites más bajos. Esto ha llevado a declarar el tema del agua como un asunto de seguridad nacional".

"La violencia alrededor de la cadena de distribución de agua es una realidad y podría incrementarse".

"La necesidad se mayor cantidad de agua se ha incrementado. La capacidad de proporcionarla, no. Afectaciones pueden darse no sólo en la población en general, si no en la industria, servicios y economía".

"El aumento de las temperaturas asociado con el cambio climático puede intensificar la evaporación del agua, secar los suelos y empeorar la sequía. Episodios de climas más extremos son una posibilidad latente".

"Afectaciones en la salud y alimentación de los habitantes podría generarse en un plazo no lejano".

"La crisis del agua puede llegar a causar problemas de índole político, tanto a nivel nacional (entre estados y municipios) así como en relación bilateral con los Estados Unidos".

"México se encuentra considerado como el segundo país con mayor estrés hídrico en América Latina. Es decir, se utiliza mayor cantidad de agua de la que se puede reponer a través del ciclo natural".

"La falta de agua y sequía que se presenta en el país no es un tema exclusivo del Norte del territorio, sino que más de la mitad del país se encuentra afectado por diversos grados de sequía".

"La falta de lluvia, aunado al mal manejo del agua, ha llevado a la región a una de las peores crisis hídricas en años. Según la Comisión Nacional del Agua, estados como Sonora, Baja California, Coahuila y Chihuahua tienen más del 90% de la superficie afectada en promedio".

"Esto ha hecho que el agua se haya vuelto un recurso sagrado en el Norte del país. Al menos desde 2018 ya se advertía que la crisis del agua se podría agravar si no se realizaban acciones correctivas y preventivas".

"Mientras que la población continúe incrementándose de manera descontrolada, no se tenga una cultura del cuidado del agua, se cuente con una infraestructura deficiente y las temperaturas sigan en aumento, los problemas por la falta de agua empeorarán".

"Esta declaratoria conlleva que, más allá de aportar recursos para resolver el problema, podría devenir en el uso político del tema, así como en opacidad en la asignación de licitaciones y recursos, no pudiéndose auditar aludiendo la clasificación de seguridad nacional".

El tema del agua, sin duda, tiende a politizarse.

A esto hay que agregársele que la actual infraestructura que se tiene a nivel nacional, no puede igualar la demanda producto del crecimiento urbano. Esto ha hecho que se tenga todos los elementos para una crisis perfecta, en donde se ha visto que los ciudadanos han comenzado a tomar acciones por cuenta propia.

Como medida emergente, no se descarta la utilización de las fuerzas armadas (como se ha hecho en otros casos) dentro de temas de infraestructura (construcción, mantenimiento, vigilancia) así como dentro de las cadenas de suministro y distribución.