Agua de riñón

Hace algunos años me pegó un fuerte dolor en la parte baja de la espalda; en la zona lumbar. Era un dolor muy fuerte, pero, fiel a mi estilo, no consulté a ningún doctor porque no tenía seguro y no quería pagar un doctor que me diera un diagnóstico y el respectivo tratamiento. Contrario a eso, me dispuse a preguntar por aquí y por allá sobre posibles soluciones. Pasé por un montón de manos: sobadores de pueblo, masajistas y quiroprácticos profesionales, charlatanes, traumatólogos que me llegaron a poner crema de chiltepín con luz infrarroja en la zona afectada; mientras que otros me recetaron compresas de agua caliente, ejercicios de yoga, una bebida hecha de unos hongos chinos llamados tibicos, y otra de agua de otros hongos tipo portobello pero blancos y más grandes, que sabían a tepache, fui con homeópatas, mientras que doctores alópatas me querían operar sin tener una radiografía y mucho menos la resonancia magnética que cuesta tanto si no tienes seguro; luego, otros amigos me recomendaban mover una pelota de beisbol con la planta de los pies (lo que por cierto es muy saludable y ayuda a lograr una mayor flexibilidad de las piernas), me colgaba de cabeza en un tubo y hacía cuanto me decían para tratar de quitarme el dolor que me agobiaba.