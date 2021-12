31 de diciembre

Hoy es el último día del año 2021. Un año difícil para todos; doloroso para muchos y extraño para otros. Un año que, literalmente, y a pesar de las adversidades, pasó volando, llevándose bajo sus alas a muchos de nuestros seres queridos. Un año en que las sonrisas volvieron a ocultarse bajo el cubrebocas. Un año con una inflación tremenda en donde los aumentos en todo, empezando por la "canasta básica", subieron desproporcionadamente, como hacía tiempo no veíamos. Esto, en parte por la pandemia que sigue y que por lo visto seguirá azotándonos, y, por otra parte, porque el Gobierno actual no ha estado a la altura de su encomienda de sacar al país del atolladero en el que está. Parece que no le entienden a la administración pública o que "trabajan" en quedar bien mediante dádivas al mero estilo populista setentero.

En cuanto a la violencia, todos sabemos que al monstruo del crimen organizado le han salido más de las mil cabezas que ya tenía. Ningún nivel de Gobierno ha podido, sabido o querido hacerle frente con estrategias que garanticen la seguridad del pueblo dizque sabio que escoge a sus gobernantes con las vísceras. Es evidente que el Ejército en las calles no ha servido de nada más que para blindar al Ejecutivo y para cumplirle sus caprichos que nada tienen que ver con protegernos de los malandrines, y la sangre ha corrido como ríos en todo México. Los cobros por "derechos de piso", las extorsiones, los secuestros, la trata de personas, las desapariciones forzadas y un sin número más de maldiciones que nos aquejan han aumentado drásticamente.