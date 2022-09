28S Aborto seguro y legal

En septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el criminalizar el aborto . A un año de esto, solo 10 estados lo han despenalizado, entre ellos... no se encuentra Sonora.

En el estado sigue el reclamo por un aborto legal y seguro, un tema de Salud Pública que se sigue tocando con "pincitas" por el poder legislativo, para no molestar (y perder sus* votos) a* quienes están en contra de la interrupción del embarazo.

"La maternidad será deseada o no será" es una de las consignas de esta lucha; un tema de justicia social, de derechos sexuales y reproductivos, en contextos donde las brechas de acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos, siguen vigentes, y han llevado a la criminalización de mujeres por decidir sobre su cuerpo.

De 2015 a junio de 2021, según estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Sonora, fueron imputadas 15 mujeres por el delito de aborto, el cual se persigue de oficio e investiga en los propios hospitales (a diferencia de otros delitos como la violencia familiar). En ese periodo se tenían contabilizadas 33 personas investigadas por acudir o apoyar en este procedimiento médico.

El Poder Judicial de Sonora reportó de 2010 al 2019, 14 sentencias condenatorias por aborto consumado y una por tentativa de aborto en el sistema tradicional. Siete de ellas gestantes que fueron sentenciadas por cometer el delito de aborto.

Y así es como en nuestro estado, las mujeres que no cuentan con recurso para acudir a la Ciudad de México (CDMX) o cruzar la frontera con Estados Unidos para ir a una clínica y realizarse este procedimiento médico, se han visto en la necesidad de tomar "remedios de antes" o buscar en internet, con el temor de que todo se complique y acaben en un hospital, siendo denunciadas por quienes deben cuidar su salud.

Según datos del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA, en México persisten las brechas económicas y territoriales para poder acceder a un aborto legal y seguro; incluso en las ciudades y estados cercanos a la CDMX, al no existir diversas opciones, esto pese a que hace 15 años se legalizó el procedimiento.

La organización expuso que no hay un perfil de quienes abortan, pero sí de quienes son criminalizadas, además de que la situación socioeconómica no es el único factor que lleva a las mujeres y personas gestantes a solicitar apoyo, pues existe el caso de quienes requieren acompañamiento para no llevar el proceso en soledad.

Abortar va más allá de una decisión fría, práctica y rápida, como creen aquellos que dicen estar en contra. Para muchas es un duelo; es analizar diversos escenarios, estar solas en casa mientras se toman la dosis indicada de misoprostol,con temor de que algo salga mal, es desear poder tener otra opción y darle a su embrión, feto, bebé, ser humano una vida digna. Sin embargo, los contextos de cada persona son diferentes.

Y vemos constantemente en redes sociales, cómo a las feministas que luchan por un aborto legal, gratuito y seguro, que han decido ser madres, como pasó con la cantante MonLaferte, son atacadas, criticadas y bombardeadas con mensajes de odio, por quienes aún no entienden que la maternidad será deseada o no será.

Ese tipo de comentarios también han llegado a mí, una madre soltera que a los 18 salió embarazada y decidió ser madre, en un contexto donde tenía apoyo de todos los que me rodeaban, para cuidar de mí, mi bebé y permitirme seguir estudiando, oportunidades que no todes tienen.

Al menos en Sonora, con el paso de los años, las víctimas de violación pueden interrumpir su embarazo en los hospitales públicos adscritos a la Secretaría de Salud, así como aquellas personas gestantes que, por problemas de salud, estén riesgo, esto según la NOM-046.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en lo que va del 2022 se han practicado 275 abortos, por estas causales. De este número 81 no requirieron hospitalización, únicamente se les proporcionó medicamentos para tratarse en casa.

Este 28 de septiembre es el Día de Acción Global por la despenalización del aborto, y en Sonora, la despenalización sigue sin ser analizada, no hay condiciones para acceder a la interrupción del embarazo de manera segura; en Sonora solo se tiene el apoyo de los colectivos, como Marea Verde, que apoyan en este proceso desde casa, buscando que sea lo más seguro posible.