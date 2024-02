Visa americana: ¿Te la pueden negar por tener tatuajes? Esto sabemos

En una reciente entrevista concedida a un canal de YouTube muy reconocido, el excónsul de Estados Unidos en El Salvador, Brent Hanson, arrojó luz sobre esta cuestión, señalando que si bien los tatuajes por sí solos no son motivo de rechazo, ciertos diseños podrían generar inquietudes entre los funcionarios consulares.

La base legal para esta evaluación se encuentra en el artículo 214(b), que establece que el solicitante debe demostrar una serie de requisitos, como estabilidad laboral, económica y social, para ser considerado apto para la visa.

PUEDEN SER UN FOCO DE PREOCUPACIÓN PARA LAS AUTORIDADES CONSULARES

Según Hanson, uno de los principales focos de preocupación para las autoridades estadounidenses son los posibles vínculos con pandillas, particularmente en regiones como Centroamérica.

Para abordar esta preocupación, las oficinas consulares cuentan con expertos en pandillas que examinan minuciosamente el historial de los solicitantes, incluyendo aspectos estéticos como los tatuajes.

Hanson destacó que ciertos diseños, especialmente aquellos relacionados con símbolos religiosos asociados a pandillas o nombres de grupos delictivos, pueden levantar sospechas y complicar el proceso de obtención de la visa.

NO TODOS LOS TATUAJES IMPIDEN LA OBTENCIÓN LA VISA

Sin embargo, el excónsul enfatizó que no todos los tatuajes representan un obstáculo para obtener la visa; siempre y cuando no generen preocupaciones sobre posibles vínculos con actividades delictivas o grupos violentos, los tatuajes no son motivo de rechazo per se.

De esta manera, la decisión final depende de la interpretación y evaluación individual de cada caso por parte del funcionario consular.

Esta política refleja los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por salvaguardar la seguridad en sus fronteras y prevenir la entrada de individuos con posibles conexiones con pandillas u otras actividades delictivas.

Aunque pueda generar incertidumbre entre los solicitantes, la transparencia y la colaboración durante el proceso de solicitud de visa son fundamentales para garantizar una evaluación justa y objetiva.