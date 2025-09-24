VIDEOS | Terremoto de 6.2 grados sacude Venezuela; las imágenes muestran la magnitud del sismo

La tarde de este miércoles 24 de septiembre, un terremoto de magnitud 6.2 grados en la escala de Richter se registró a 24 kilómetros al sur de la comunidad de Mane Grande, en el estado de Zulia, en Venezuela.

De acuerdo con medios internacionales, el sismo se registró cerca de las 18:21 horas (tiempo de Caracas) con una profundidad de 7.8 kilómetros; su epicentro se ubicó a 42 kilómetros al noroeste de Sabana de Mendoza, en el estado Trujillo, cerca de la costa oriental del Lago Maracaibo.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Colombia y el Centro Sismológico Nacional de Chile, el movimiento telúrico se sintió fuertemente en entidades como Zulia, Falcón, Lara, Distrito Capital, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo, además de algunas zonas de Colombia.

Horas antes, un sismo de magnitud 3.6 grados se registró en el país; al momento no se han registrado víctimas mortales, solo daños materiales.

EL SISMO EN IMÁGENES

El sismo no pasó desapercibido, pues en redes sociales varios videos fueron compartidos, en los que se aprecia cómo algunos departamentos sufrieron daños, sin vidas qué lamentar, únicamente ataques de pánico en algunas regiones, como la capital, Caracas.

Así quedó uno de los apartamentos en Maracaibo, estado Zulia, luego del sismo ocurrido hace pocos minutos. 6:39 p.m.

Algunos datos suministrados por el Servicio Geológico Colombiano @sgcol magnitud 6.0 y sentido en Barranquilla y en Venezuela.



# Via: Periodista: @Leandromdf pic.twitter.com/4dIE0YVVT3 — Luis Sucesos (@Luissucesoss) September 24, 2025

#LoUltimo #Zulia En el centro comercial Galerias Mall, varias personas se desmayaron durante el sismo de 6.2 registrado en la ciudad de Maracaibo la tarde de este miércoles, el hecho se generó cuando intentaban salir del lugar al estacionamiento por prevención. pic.twitter.com/OYJvhbsU8X — Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) September 24, 2025

Estas son las imágenes que dejó el fuerte sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Maracaibo, Venezuela, que sacudió la tarde de este miércoles a gran parte del país vecino y se sintió en varias ciudades de Colombia. pic.twitter.com/M9cEeYqbyN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 24, 2025