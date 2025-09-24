  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEOS | Terremoto de 6.2 grados sacude Venezuela; las imágenes muestran la magnitud del sismo

El epicentro del movimiento telúrico se registró en cerca del Lago Maracaibo; el sacudimiento también se sintió en también en Colombia y Chile

Sep. 24, 2025
VIDEOS | Terremoto de 6.2 grados sacude Venezuela; las imágenes muestran la magnitud del sismo

La tarde de este miércoles 24 de septiembre, un terremoto de magnitud 6.2 grados en la escala de Richter se registró a 24 kilómetros al sur de la comunidad de Mane Grande, en el estado de Zulia, en Venezuela.

De acuerdo con medios internacionales, el sismo se registró cerca de las 18:21 horas (tiempo de Caracas) con una profundidad de 7.8 kilómetros; su epicentro se ubicó a 42 kilómetros al noroeste de Sabana de Mendoza, en el estado Trujillo, cerca de la costa oriental del Lago Maracaibo.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Colombia y el Centro Sismológico Nacional de Chile, el movimiento telúrico se sintió fuertemente en entidades como Zulia, Falcón, Lara, Distrito Capital, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo, además de algunas zonas de Colombia.

Horas antes, un sismo de magnitud 3.6 grados se registró en el país; al momento no se han registrado víctimas mortales, solo daños materiales.

EL SISMO EN IMÁGENES

El sismo no pasó desapercibido, pues en redes sociales varios videos fueron compartidos, en los que se aprecia cómo algunos departamentos sufrieron daños, sin vidas qué lamentar, únicamente ataques de pánico en algunas regiones, como la capital, Caracas.

 

 

 

 

 

 

 

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
¡Como de película! Capitán América hace aparición en manifestación pro inmigrantes en Chicago
Internacional / Mundo

¡Como de película! Capitán América hace aparición en manifestación pro inmigrantes en Chicago

Septiembre 24, 2025

El episodio, con la figura del icónico personaje defendiendo a manifestantes, sirve como metáfora de lo que muchas personas sienten

Tiroteo en sede de ICE de Dallas deja varios heridos; agresor habría muerto
Internacional / Mundo

Tiroteo en sede de ICE de Dallas deja varios heridos; agresor habría muerto

Septiembre 24, 2025

Las autoridades locales y federales continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido en el centro de detención

Ricardo Salinas Pliego paga 25 millones de dólares de fianza para no ser detenido en Estados Unidos
Internacional / Mundo

Ricardo Salinas Pliego paga 25 millones de dólares de fianza para no ser detenido en Estados Unidos

Septiembre 23, 2025

Un medio reveló que al empresario mexicano se le condenó por no pagar los impuestos de su negocio de telecomunicaciones, vendido en 2014