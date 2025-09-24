Tiroteo en sede de ICE de Dallas deja varios heridos; agresor habría muerto

Un tiroteo registrado este miércoles 24 de septiembre de 2025 en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas dejó varias personas heridas y al presunto atacante muerto. De acuerdo con reportes iniciales, el hombre habría fallecido por una herida de bala autoinfligida.

AUTORIDADES CONFIRMAN MUERTOS Y HERIDOS

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó en sus redes sociales que el ataque ocurrió en el Centro de Detención de Dallas. Confirmó que hubo múltiples heridos y muertes, aunque no precisó cifras, y pidió a la ciudadanía orar por las víctimas y sus familias.

La funcionaria destacó que el motivo del ataque aún no se conoce, pero advirtió que el personal de ICE se enfrenta a una violencia sin precedentes que debe terminar.

DETALLES DEL ATAQUE EN DALLAS

De acuerdo con la agencia AP, al menos tres personas fueron baleadas dentro de las instalaciones y el agresor se quitó la vida. Todd Lyons, director interino de ICE, señaló a CNN que las víctimas podrían ser empleados, visitantes o incluso personas detenidas, aunque las identidades aún no se confirman.

En tanto, autoridades de ICE aseguraron a Fox News que ninguno de sus oficiales resultó herido durante el tiroteo.

REACCIONES DE ALTOS FUNCIONARIOS

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, lamentó los hechos y reiteró su llamado a detener los ataques contra la agencia migratoria. "El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos y sus familias", señaló.

Por su parte, la carretera interestatal 35E de Dallas registró una fuerte movilización policial durante la mañana de este miércoles, mientras agentes atendían la emergencia.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Las autoridades locales y federales continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido en el centro de detención de ICE en Dallas. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del atacante ni de las víctimas.