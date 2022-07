VIDEO. Tiroteo en Chicago durante desfile del 4 de julio

Poco después de las 10:00 horas, el desfile se detuvo cuando se escucharon varios disparos, y cientos de asistentes corrían ensangrentados, dejando atrás sillas, cobijas y carriolas de niños.

"Que todo mundo se disperse, por favor, no es seguro estar aquí", pidió la Policía a los aterrorizados asistentes.

Durante un video de un periodista del medio Sun-Times, se muestra una banda tocando en un carro alegórico, mientras la gente corre y grita aterrorizada, mientras en una fotografía se ven charcos de sangre cerca de sillas tiradas en el parque.

Mass shooting reported at the 4th July Parade at Highland Park, Illinois, United States. Over 25 rounds fired at the parade. Suspect believed to be a male with large yellow backpack. 250 mass shootings in United States in 2022. Three were killed yesterday in Denmark shootout. pic.twitter.com/vsDLh8lRWr