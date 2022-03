VIDEO. Se estrella avión en China con 132 personas a bordo

Hasta el momento, las personas que trabajan en el rescate no han encontrado señales de algún sobreviviente.

El avión, un Boeing 737, viajaba de la ciudad de Kunming a Guangzhou, cuando se precipitó a las montañas de la región de Guangxi y se incendió.

Aún se desconocen las causas del accidente, ocurrido a solo tres minutos de que el avión empezara a perder altura cuando iba a mitad de su ruta.

La aeronave, que tenía seis años y medio de antigüedad, comenzó a descender a una impresionante velocidad de casi ocho mil metros en tres minutos.

El avión tenía previsto un vuelo con duración previa de 1 hora y 40 minutos, en el que recorrería mil 357 kilómetros.

Pictures from the scene of a #Boeing 737 crash in south #China.



latest: https://t.co/otZytipiEw pic.twitter.com/IBFrkJDsK3