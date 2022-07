VIDEO. Salvan a hombre de morir quemado dentro de su auto

La Policía reveló mediante redes sociales el video del accidente, en el que se puede observar un automóvil Acura envuelto en llamas, cuando, al parecer, el conductor sufrió un episodio de salud y perdió el control del volante.

El hombre, de 36 años, perdió el conocimiento y quedó atrapado dentro del vehículo, sin embargo, un grupo de personas se percató de la situación y sin dudarlo ni un instante se aprestaron a socorrerlo.

En la grabación se observa cómo los héroes logran abrir la puerta trasera derecha, pero no pueden alcanzar al conductor; mientras otro hombre pretende romper el cristal a patadas, para intentar rescatar al hombre.

Sin importar el peligro, los salvadores siguieron intentando ayudar al sujeto y, tras unos instantes, el cristal cedió y abrieron la puerta para sacar al hombre, que seguía desmayado, antes de que el vehículo fuera arrasado por las llamas y quedara calcinado.

Quienes auxiliaron al conductor aseguraron que creyeron que todo estaba perdido; sin embargo, el chofer de un camión se percató de la situación a lo lejos y por su ventana arrojó un martillo cuando pasó junto al auto en llamas.

Un hombre que ayudaba en las labores de rescate dijo que se percató de la acción del camionero y tomó el martillo para seguir golpeando los cristales, hasta que lograron romper la ventana.

"Jamás nos detuvimos a pensar en nuestra propia seguridad, ya que todo pasó muy rápido", comentó a la prensa del lugar.

Respecto al conductor del automóvil se desconocen detalles, pero se sabe que está fuera del peligro y ya habló con las personas que le salvaron la vida.

A 36 year old man from Toronto who experienced a medical episode is alive because of the heroic efforts of five men who risked their lives as the vehicle began to burn with the driver still inside. They got the drivers door open to save the driver. You are my #HERO. July 4, '22 pic.twitter.com/bwE43tMhn1