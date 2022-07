VIDEO. Rayo impacta a camioneta en carretera de Florida

Michelle May Whalen regresaba a casa luego de unas vacaciones cuando comenzó a llover; ella viajaba detrás de la camioneta de su esposo, que transportaba a sus hijos.

La mujer intentó capturar los rayos en fotografías, después de varios intentos fallidos, puso la cámara en función de video lenta y grabó el momento de la caída de un rayo sobre el carro de su esposo e hijos.

El suceso se dio el pasado 1 de julio, a las 16:00 horas, momento en que comenzaba la tormenta esa zona.

Tras el incidente, todos los pasajeros se reportaron en buen estado de salud, aunque el carro quedó "completamente frito".

"Podías sentir un leve zumbido en el auto cuando nos golpeó, y luego mi hija mayor estaba sentada a mi lado y saltó a la mitad de mi regazo y gritó. Tuve que saltar del camión y correr hacia ella y abrazarla y hacerle saber que todos estábamos bien", dijo el esposo de Michelle.

CRAZY | A family on vacation in Florida going back to their hotel in Tampa, after visiting St. Petersburg had their vehicle struck by lightning. The Truck seen in front is her husband - daughter & wife was following behind!



LSC/Michaelle Paul Whalen | July 1, 2022 #FLwx #Florida pic.twitter.com/SrOefHU9Li