VIDEO: Quema iglesia por cuantiosa donación de su esposa

El incidente se registró en la comunidad de Pargolovo, en San Petersburgo, Rusia, y el edificio católico afectado es el de Basilio Grande.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto de 36 años de edad montó en cólera cuando discutió con su esposa por haber aportado todo lo que ganó a la iglesia.

Cuando los feligreses se dieron cuenta de lo que pasaba, intentaron sofocar las llamas, pero los daños y la pérdida de parte de la infraestructura no pudo evitarse.

Pese a que se llamó a los servicios de emergencia, éstos llegaron tarde, por lo que el siniestro causó grandes afectaciones.

Aunque de inicio se creyó se trataba de un accidente, luego se supo la verdad, porque el hombre confesó a las autoridades lo ocurrido, por lo que fue detenido.

Se indicó que el sujeto es padre de cuatro hijos y que tiene un empleo estable, pero que todo detonó cuando supo que su pareja le entregó a la iglesia, donde ella labora, todo lo que había ganado.

Se espera que un juez determine la sanción para el individuo, pero el proceso lo llevará en libertad condicional.

Las pérdidas que sufrió la iglesia de Basilio Grande ascendieron a 10 millones de rublos (3 millones 421 mil 425 pesos mexicanos).

A resident of St. Petersburg, Russia doused with gasoline and set fire to the church of St. Basil the Great in Aspen Grove. The damage caused by the fire is estimated at 10 million rubles.A nation of bastards ready to ruin and kill everyone and everything pic.twitter.com/TqJ7Cz3DWw